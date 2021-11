En España y en muchos rincones del mundo, Freddie Highmore es conocido por su papel en la serie “The Good Doctor”. Al actor británico cada vez que le toca visitar algún programa español, sorprende por el nivel de castellano que tiene para responder en las entrevistas. El protagonista de “Way Down” explica cuál es el origen de esta habilidad y cómo creo la falsa historia de que tenía una abuela gallega para poder justificar su nuevo idioma.

Highmore es recordado por su actuación junto a Johnny Depp en la película “Descubriendo Nunca Jamás” cuando tan solo tenía 9 años. Este papel sirvió para que su carrera vaya en ascenso, pues luego Tim Burton, por recomendación de Depp, llamó al niño para la galardonada “Charlie y la fábrica de chocolate”. Freddie es hijo de un actor y la representante de actores, Sue Latimer, una descubridora de talentos que tiene como clientes a Daniel Radcliffe.

Cabe resaltar que su primera incursión en el mundo de la actuación fue cuando tenía 7 años, interpretando al hijo de Helena Bonham Carter en la comedia “Cosas de mujeres”. Fue solo algunos años después que empezó a vincularse con España y decidió licenciarse en Filología Española y Árabe en la Universidad de Cambridge.

LA CURIOSA HISTORIA DE LA FALSA ABUELA GALLEGA DE FREDDIE HIGHMORE

Cada vez que Freddie Highmore pisa territorio español, los curiosos le preguntan por aquella historia que alguna vez contó en donde afirmaba tener una abuela gallega. Su acento español es muy marcado debido a que vivió muchos meses en Madrid por una beca de un bufete de abogados para traducir textos y aprender el castellano.

Fue en ese lapso que se inventó que tenía una abuela gallega. El británico, debido a sus actividades trataba cada vez que podía involucrarse con la cultura española cuando visitaba algún bar o cuando veía algún partido de fútbol. Precisamente, en uno de esos compartir con amigos, salió a relucir la supuesta abuela gallega nacida en Zapateira. Aunque vale decir que esta excusa fue solo para poder alentar sin problemas a la selección española durante la Eurocopa del 2012.

La ‘mentira blanca’ del actor inglés llegó a puntos que nadie podía sospechar. La historia llegó a oídos del mismísimo alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, quien le dio un certificado de hijo adoptivo del lugar. Por esta razón Highmore siempre ha manifestado su deseo por conocer el lugar que lo tiene como una de sus figuras emblemáticas.

Lo que sí no se conocía hasta ahora era que Freddie era casado. Hace unos meses el propio actor lo confirmó luego que se le consultara por el anillo que usaba. Esto se debe también a que el británico siempre ha mantenido su vida privada bajo siete llaves. “Sí, es un anillo de bodas. Sí, me he casado”, contó entre risas.