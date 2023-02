La primera temporada de “Freeridge”, spin-off de “On My Block”, se estrenó en Netflix recién el 2 de febrero de 2023, pero los fanáticos de la serie original y los usuarios de la popular plataforma de streaming ya preguntan por una segunda entrega que continúe con las aventuras del nuevo grupo de amigos.

El programa creado por Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez, Jeremy Haft, Jamie Dooner y Jamie Uyeshiro cuenta con un reparto conformado por Keyla Monterroso Mejia, Bryana Salaz, Tenzing Norgay Trainor, Ciara Riley Wilson, Peggy Blow, JR Villarreal, Jean Paul, Zaire Adams, Michael Solomon, Jami Alix, Paula Garcés y Eric Neil Gutiérrez.

“Freeridge”, que fue filmada del 9 de mayo al 5 de julio de 2022 en Los Ángeles, sigue a otros cuatro adolescentes que intentan revertir una maldición luego de que una peculiar caja antigua trajera todo tipo de infortunios a sus vidas. Entonces, ¿habrá segunda temporada?

“FREERIDGE”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie derivada de “On My Block”, el último capítulo sugiere que la historia de Gloria, Demi, Cam y Inés aún no ha terminado y tendrán que seguir lidiando con la supuesta maldición que un misterioso cobre trago a sus vidas.

Al final de la primera temporada de “Freeridge”, nadie quiere decirle a Gloria la verdad sobre su relación, además, el Día de Acción de Gracias llega con lágrimas, una sorpresa impactante y un desafortunado giro de los acontecimientos.

Además, en una entrevista con TVLine, el cocreador Jeremy Haft aseguró que hay muchas historias dentro de ese universo. “El mundo de Freeridge es muy rico y vibrante, y hay toneladas de historias que contar”.

“Siempre hemos tenido un pequeño grano de esperanza: [la cocreadora] Lauren Iungerich, [el productor ejecutivo] Jamie Dooner, Eddie [Gonzalez] y yo, siempre tuvimos la esperanza de continuar con las historias de Freeridge. Afortunadamente, y con gran gratitud, le damos las gracias a Netflix por permitirnos continuar contando esas historias. Más por venir”, agregó.

Por lo tanto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse al menos cuatro semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a dichas cifras decidir renovar o cancelar una serie.