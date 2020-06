”Friends” es una famosa sitcom americana que fue creada por David Crane y Marta Kauffman para la NBC. La misma debutó en la cadena el 22 de septiembre de 1994 emitiendo un total de 236 capítulos al aire durante 10 temporadas. La última vez que el programa emitió un capítulo nuevo fue en el 2004, un 6 de mayo dando fin a esta serie de televisión que ganó muchos admiradores con el pasar de los años.

La historia giraba en torno a 6 personajes, Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry) y Ross Geeller (David Schwimmeer), que comienzan a vivir una serie de aventuras como mejores amigos por ser solteros a mediados de sus 20′s.

Sus ocurrencias en la pantalla chica convirtieron “Friends” en una de las series más vistas de todos los tiempos, siendo también reconocidos por diversos galardones de la industria del entretenimiento y catapultando a sus ya conocidos actores a lo más alto de la comedia entre las producciones americanas.

Si en la actualidad vemos series que incluso van en temporadas larguísimas y con episodios con más duración cada vez, ¿por qué “Friends” tuvo que cerrar su carrera en la TV en el 2004? En este artículo haremos un repaso de los motivos que llevaron a NBC cancelar su serie a pesar de ser una de las mejores de la historia por revistas como Empire y TV Guide.

¿POR QUÉ TERMINÓ “FRIENDS” REALMENTE?

Como ya se explicó anteriormente, “Friends” siguió los muchos altibajos de un grupo de seis amigos que viven en la ciudad de Nueva York y que hicieron todo lo posible para navegar por la edad adulta y todo lo que conlleva. Mónica, Phoebe, Rachel, Joey, Chandler y Ross, junto con otros personajes, ahora son una gran parte de la cultura pop por el éxito de esta serie.

El programa también fue muy importante por sus logros detrás de escena, convirtiéndose en la primera en donde el elenco de la televisión negociara en grupo para que todos ganaran salarios iguales. Para cuando llegó la temporada 10, cada miembro del reparto principal estaba ganando $1 millón por episodio, convirtiendo a Lisa Kudrow, Jennifer Aniston y Courteney Cox en las actrices de televisión mejor pagadas de esos años.

Crane y Kauffman una vez comentaron que no habrían creado otra temporada de “Friends” incluso si todos los miembros del elenco estuvieran dispuestos a hacerlo, ya que habían elaborado la décima parte de una manera que cerraría los arcos de los personajes. Crane explicó que les tomó “un tiempo subir a bordo con la idea de la temporada 10” y tuvieron que examinar qué historias les quedaban por contar para tener una buena razón para regresar.

También es posible que “Friends” se estuviera volviendo insostenible en términos de costos de producción, ya que el elenco estaba recibiendo un gran cheque que probablemente habría crecido con más temporadas. Otra posible razón es el cambio de tendencias en la televisión, con las sitcoms cada vez menos populares a medida que las series dramáticas comenzaron a hacerse cargo de la mayoría de audiencia en Estados Unidos.

Por supuesto, también existe la posibilidad de que el elenco no quiera continuar con la serie, ya que ya habían sido parte de ella durante 10 años y era justo que tuvieran la oportunidad de explorar otros papeles en cine y televisión. De hecho, Jennifer Aniston casi no regresó para la temporada 10 de “Friends”, ya que no estaba segura de cuánto de Rachel le quedaba y quería que la serie terminara mientras la gente “todavía los amaba”.

Si bien la temporada 10 podría no ser la mejor de todas, hizo un buen trabajo al poner fin a los arcos de los personajes principales, a excepción de Joey, que incluso obtuvo su propia serie de spin-off. Si “Friends” hubiera continuado después de la temporada 10, definitivamente se habría arriesgado a perder el interés de la audiencia y su calidad disminuyendo, pero logró salvar su reputación como una de las mejores series de todos los tiempos al saber cuándo terminar.

