"Friends": ¿por qué Lisa Kudrow odiaba interpretar a Úrsula? La historia sobre su hermana gemela

El próximo 22 de setiembre, "Friends" cumplirá 25 años de estreno en las pantallas de NBC. A la fecha, la sit-com estadounidense es una de las más populares y exitosas de todos los tiempos. A lo largo de sus 236 capítulos, logramos ver diversas aventuras y la participación de varios invitados especiales, pero también fuimos testigos de la suma de elementos sin sentidos, como la hermana malvada de Phoebe.

Úrsula, era la gemela malvada de Phoebe que aparecía de vez en cuando para revolver las cosas. En muchas ocasiones los fans nunca entendieron cuál fue la verdadera razón para sumar este elemento y a Lisa Kudeow, la actriz que interpretaba a Phoebe, tampoco le hacía mucha gracia dar vida a estos dos personajes.

Por su parte, Kevin S. Bright, director de muchos capítulos de la 'sitcom', ha explicado en una entrevista con EW que Kudrow no disfrutaba realizar estas escenas.



"Lisa no se lo pasaba bien interpretándolas. No le gustaba actuar con una doble y era más difícil para ella porque su doble era su hermana. Creo que sentir el estrés que suponía para su hermana ser su doble era lo que se le pasaba por la cabeza en ese momento, así que esas escenas eran un poco difíciles de grabar. Pero terminaba siendo muy divertido cuando se editaba", comentó el director.



¿CÓMO NACIÓ EL PERSONAJE DE URSULA?

El personaje de Úrsula nació en la serie” Mad About You” de NBC. Lisa Kudeow era la camarera grosera en el restaurante favorito de Paul y Jamie, y cuando la actriz consiguió el papel en “Friends”, David Crane, el creador de la serie, tuvo la idea de traer a Úrsula como gemela de Phoebe.



Los creadores de la serie tuvieron que acudir a Danny Jacobson y Paul Reiser para pedir permiso y usar el personaje de Úrsula en “Friends” y sin duda lo consiguieron y es así como el personaje en ocasiones se suma a los capítulos.



¿POR QUÉ LISA KUDROW ODIABA INTERPRETAR A ÚRSULA?

Para Lisa Kudrow era muy difícil realizar estas escenas, ya que la persona que se paraba en frente de ella era su hermana gemela en la vida real llamada Helena.



Lisa y Helena se juntaban para grabar, pero esto era algo extrañas para ambas ya que la hermana de la actriz no era una persona del medio, sin embargo, siempre se prestó para cumplir con los proyectos de su hermana.



El estrés de trabajar junto a su hermana era uno de los grandes problema que tenía la actriz en ese momento, pero a pesar de eso, todo salió como siempre lo tuvieron en mente los creadores de “Friends”.