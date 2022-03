CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Lily Collins, Jason Segel y Jesse Plemons, “Frutos del viento” (“Windfall” en su idioma original) es una película de Netflix dirigida por Charlie McDowell. El thriller psicológico sigue la historia de un hombre desesperado, que decide entrar a robar la casa vacacional de un multimillonario, sin imaginar que el genio tecnológico y su esposa lo sorprenderían en el proceso.

Para evitar que activen alguna alarma o pidan ayuda, el ladrón los encierra en el sauna antes de irse. Pero cuando parecía que todo había terminado, el hombre regresa y persigue a la pareja que intentaba escapar por el amplio jardín de su propiedad.

El delincuente explica que una cámara registró su rostro, así que necesita más dinero para empezar una nueva vida. El millonario y su esposa tratan de mantener la calma y sugieren cantidad que no llamen la atención, pero que le permitan huir sin problemas.

El ladrón escindiéndose de los dueños de la casa que intentaba robar (Foto: Frutos del viento/ Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FRUTOS DEL VIENTO”?

El empresario consigue el dinero en efectivo, pero llegará al día siguiente, es decir, los protagonistas de “Frutos del viento” deben convivir por varias horas. A pesar de la tensión, durante se tiempo, revelan algunos detalles que permiten conocer un poco más a los personajes.

Mientras el director ejecutivo intenta comprender por qué el ladrón escogió su casa y sugiere que tal vez resultó afectado por el algoritmo que desarrollo para que las empresas sean más eficientes con menos empleados, la esposa señala que era una de las asistentes del CEO y tras casarse con él, dirige una fundación benéfica financiada por su esposo.

Al día siguiente, llega el jardinero y el millonario aprovecha la oportunidad para pedir ayuda, no obstante, el secuestrador se da cuenta y lo convierte en su tercer rehén. Cansado de seguir las indicaciones de su captor, el empresario decide provocarlo y consigue que el delincuente pierda el control y haga un disparo.

En medio del alboroto, el jardinero intenta escapar lanzándose por la puerta de vidrio y muere debido a una herida en el cuello. Por su puesto, esto empeora las cosas para la pareja protagonista de “Frutos del viento”, que teme por sus vidas.

Finalmente, el dinero llega y la esposa es la encargada de recogerlo. Al ver la maleta llena de billetes, parece considerar huir con él y escapar de su matrimonio, sin embargo, regresa a la casa y se lo entrega al ladrón.

El empresario retando al ladrón cerca del final de "Frutos del viento" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FRUTOS DEL VIENTO”?

Antes de marcharse, el secuestrador le dice al empresario que entró en su casa porque quería saber cómo se sentía ser él, no tenía muchas expectativas, pero resultó peor persona de lo que esperaba. “Te vi, el verdadero tú, y eres tan repugnante. Me siento enfermo y nada se siente justo. Tú lo tienes todo y yo no tengo nada. Sin embargo, al menos estás solo”.

Esto último lo dice porque vi las pastillas anticonceptivas de la esposa, quien aprovecha la distracción para cortar sus ataduras, tomar un objeto pesado y golpear al ladrón hasta matarlo. El millonario celebra la acción de su pareja, sin imaginar que ella tomaría el arma y le dispararía.

“Frutos del viento” termina con la esposa saliendo de la casa y finalmente sintiéndose libre. Ella quería librarse de ese hombre que la engañaba, la obligaba a hacer cosas que no quería y la trataba como un objeto de su propiedad, así que tomó la oportunidad.