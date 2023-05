Arnold Schwarzenegger tiene más de 70 años, pero eso no significa que esté listo para retirarse. Por el contrario, está listo para emprender nuevos retos y uno de ellos es debutar por primera vez en una serie de televisión con “FUBAR”. El programa de Netflix tiene al icónico actor de “Terminator” como protagonista y a un reparto de primera.

“Fucked Up Beyond All Repair/Recognition” (“Arruinado más allá del arreglo”) es el titulo completo que compone las siglas de la serie que mezcla géneros como un drama de espías y una comedia de aventura.

Fue creada por Nick Santora, quien también trabajó en éxitos como “The Sopranos” y “Lie To Me” y “Prison Break”.

Por su parte, Schwarzenegger deja de lado su faceta como androide cibernético o el coronel John Matrix para emprender un papel mucho más complejo y con visos de comedia. Si quieres conocer más sobre su personaje y el resto de figuras de la serie, continúa leyendo.

Antes de seguir, mira aquí el tráiler de “FUBAR”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FUBAR”

1. Arnold Schwarzenegger como Luke Brunner

Luke Brunner es uno de los mejores agentes de la CIA, pero el momento de retirarse ha llegado. Su dedicación al trabajo le costó la relación con su esposa y su hija, por lo que ahora buscará solucionarlo. Sin embargo, tiene una última misión que cumplir, donde descubrirá un secreto que jamás se imaginó.

2. Monica Barbaro como Emma Brunner

Emma Brunner tomó el ejemplo de su padre para llevar una doble vida. Cuando Luke acude a rescatar a una agente de una complicada misión, descubre que se trata de su hija. Aunque está determinada en forjar su propio camino, necesitará la ayuda de su padre para atrapar a su objetivo.

Monica Barbaro da vida a Emma Brunner, la hija del protagonista en "FUBAR" (Foto: Netflix)

Si el rostro de Monica Barbaro les resulta familiar es porque recientemente, interpretó a Natasha “Phoenix” Trace en “Top Gun: Maverick”, por lo que no es una desconocida en las secuencias de acción. Además, ha formado parte de títulos como “Chicago P.D.”, “The Good Cop”, y “Hawaii Five-0″.

3. Fabiana Udenio como Tally Brunner

Tally Brunner es la exesposa de Luke. Pese a los años que llevan separados, ya que el protagonista siempre puso a su trabajo por encima de su vida familiar, no deja de intentar reconquistarla.

Fabiana Udenio es una actriz argentina conocida por su papel como Alotta Fagina en “Austin Powers: International Man of Mystery”. Adicionalmente, ha participado en otras producciones como “The Wedding Planner”, “The Godson”, “Full House”, entre otras.

4. Fortune Feimster como Ruth

Ruth, también conocida como Roo, es una de las asociadas de la CIA que trabajará con Luke y Emma en la misión, pero también en arreglar su relación. Fortune Feimster definitivamente dará el toque de comedia a la serie, algo que se puede apreciar desde el tráiler de “FUBAR”.

En "FUBAR", Ruth (Fortune Feimster) hace explotar una van accidentalmente (Foto: Netflix)

5. Gabriel Luna como Boro

Boro es el principal antagonista en “FUBAR”, pues se trata de un traficante de armas muy peligroso, debido a que es más inteligente que el resto. Por ello, será necesario que padre e hija se unan para atraparlo.

Gabriel Luna interpreta a Boro, el villano de "FUBAR" (Foto: Netflix)

Gabriel Luna es un actor estadounidense de padres mexicanos que ha participado en múltiples producciones de Hollywood. Entre sus papeles más conocidos están Robbie Reyes en “Agentes S.H.I.E.L.D.”, Rev-9 en “Terminator: Dark Fate” y Tommy en “The Last of Us”.

Otros miembros del reparto de “FUBAR”:

Jay Baruchel como Carter

Aparna Brielle como Tina

Andy Buckley como Donnie

Milan Carter como Barry

Barbara Eve Harris como Dot

¿CÓMO VER “FUBAR”?

“FUBAR” se estrenará el 25 de mayo de 2023 a través de Netflix, por lo que solo se necesitaría una suscripción a la plataforma de streaming para disfrutar de la serie.