Creada por Nick Santora y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, “FUBAR” (“Fucked Up Beyond All Repair/Recognition”) es una serie de televisión de Netflix que sigue a Luke Brunner y a su hija Emma, quienes se han mentido durante años, ninguno de los dos sabe que el otro es un agente de la CIA. Cuando descubren la verdad, se dan cuenta de que en realidad no se conocen.

El rodaje de la comedia de acción comenzó en abril de 2022 en Amberes, Bélgica, en los alrededores de Grote Markt y terminó en septiembre del mismo año. La filmación adicional se realizó en Toronto.

Mónica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio y Gabriel Luna completan el reparto de “FUBAR”.

Monica Barbaro da vida a Emma Brunner, la hija del protagonista en "FUBAR" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “FUBAR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “FUBAR”, “un padre y una hija han estado trabajando como agentes de la CIA durante años, pero cada uno mantuvo su participación en la CIA oculta al otro, lo que resultó en que toda su relación fuera una mentira gigantesca.

Al enterarse de la participación del otro en la CIA, la pareja se ve obligada a trabajar juntos como socios y, en el contexto de la acción explosiva y el espionaje, aprenden quiénes son realmente”.

¿CÓMO VER “FUBAR”?

“FUBAR” se estrenará en Netflix el 25 de mayo de 2023, por lo tanto, para ver la serie de Arnold Schwarzenegger solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “FUBAR” POR PAÍS?

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 02:00 am.

Colombia, Perú y Ecuador: 03:00 am.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 am.

Argentina, Brasil y Chile: 05:00 am.

España: 09:00 am.

TRÁILER DE “FUBAR”

ACTORES Y PERSONAJES DE “FUBAR”

Arnold Schwarzenegger como Luke Brunner

Monica Barbaro como Emma Brunner

Jay Baruchel como Carter

Aparna Brielle como Tina

Andy Buckley como Donnie

Milan Carter como Barry

Fortune Feimster como Ruth (Roo)

Barbara Eve Harris como Dot

Gabriel Luna como Boro

Fabiana Udenio como Tally Brunner

Travis Van Winkle como Aldon