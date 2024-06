Ya lo había dicho y se reafirmó. En la edición del lunes 3 de junio de su programa, Magaly Medina se tomó varios minutos para hablarle directamente a Yahaira Plasencia, quien el último fin de semana dejó de ser la conductora de ‘Al Sexto Día’ de Panamericana Televisión. Pese a haberlo negado y decir que no le crean cuando la ‘urraca’ lo adelantó, la cantante dio un paso al costado para darle la bienvenida a Laura Spoya y la figura de ATV no se quedó callada. “¿Quién quedó como pasaya?”, se preguntó para luego lanzarle más de un fuerte mensaje. Aquí te cuento todo lo que pasó en vivo.

“Lo que anunciamos, qué estupid..., quién quedó payasa, ahora tuvo que salir y despedirse como anunciamos, el rating estaba peor que con la Cabrejos”, manifestó Magaly.

Magaly la llama mentirosa

Eso no fue todo, porque la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ también la calificó de mentirosa por decir que solo la contrataron por cuatro meses, ‘la temporada de verano’: “Ella entró porque su carrera iba en declive, de los contrario no te desvías de tu ruta, haciendo otra cosa. ¿Quién quedó payasa?”.

“Ella no funcionaba, no daba (…) Quiso confundir a la gente, piensa que somos tontos, y no es así. Conocemos cómo es este sistema. ¿Te contrataron por el programa de verano? Anda mentirosa. Acá te contratan para que te quedes por el resto, pero como no funcionas, tienes que salir del aire. Son normas de la televisión, el público no te aceptó, y los productores lógicamente buscan una persona que pegue más, no es la beneficencia pública. Ese programa debe ter auspiciadores, para los dueños es un negocio”, indicó Magaly Medina.

Yahaira explicó su salida de ‘Al Sexto Día’

En la edición del sábado 01 de junio, Yahaira Plasencia se despidió del programa: “Cuando yo firmé contrato, esto tenía un inicio y un fin lamentablemente. Me voy a Miami en los próximos días a continuar con mi carrera, no a vivir”.

Además, también se refirió a las críticas que recibió por animarse a ser conductora. “Han sido muchas críticas, muchísimas, pero yo siempre me he considerado una mujer fuerte, que está con la cabeza en alto y a seguir luchando porque todos empezamos de cero”, sentenció.

Mira aquí cuando Magaly anunció la salida de Yahaira

TROME | Yahaira Plasencia deja Al sexto día (Magaly TV)

Si te gustó esta nota, te invito a leer otros artículos sobre farándula peruana en Mag