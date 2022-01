Las telenovelas turcas son sinónimo de éxito en todo el mundo. “Love Is in the air”, “Mi hija”, “Mujer”, “Madre” y “Doctor milagro” son un ejemplo de ello. Estas historias se convirtieron en todo un fenómeno televiso y dejaron huella entre el público de España y Latinoamérica.

Y es que las producciones otomanas se han ganado un lugar importante en la pantalla chica. Esto gracias a sus historias de amor, venganza, superación, drama y tragedia; además por el gran atractivo de los actrices y actores que participan en ellas como Kerem Bürsin, Hande Erçel, Özge Özpirinçci, Cansu Dere, Taner Ölmez, la estrella infantil Beren Gökyıldız, entre mucho otros.

Argentina es uno de los países latinoamericanos donde las telenovelas turcas tienen gran acogida entre el público. Es por ello que la cadena de televisión Telefe emitirá “Fugitiva”, una producción que conquistó a las audiencias de más de 30 países. ¿Sabes de qué trata? Aquí te lo contamos.

La telenovela turca “Fugitiva” tiene tres temporadas (Foto: Sinegraf Film)

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “FUGITIVA”?

La telenovela turca “Fugitiva” narra la historia de Nefes, una mujer que se casó muy joven cuando fue vendida a un empresario, quien la mantuvo cautiva en una mansión y todos sus intentos de escapar fracasaron.

Nefes tiene un hijo y ambos fueron víctimas de violencia durante años. La mujer creó un mundo imaginario para alejarlo de esa cruel realidad y hacerle más llevadero el encierro.

Expectante siempre ante la posibilidad de huir, a Nefes un día se le presenta la oportunidad de escapar con su hijo y comenzar una nueva vida, en la que recibirá la ayuda de Thair.

Sin embargo, Nefes, Thair y su hijo descubrirán que la libertad no es el final del camino y que todavía los espera una dura batalla por delante.

La telenovela turca “Fugitiva” fue grabada casi en su totalidad en los imponentes paisajes de Estambul (Foto: Sinegraf Film)

TRÁILER DE LA TELENOVELA TURCA “FUGITIVA”

“Sen Anlat Karadeniz”, también conocida como “Fugitiva” o “Mar Negro” en español, es una serie de televisión turca de 2018, producida por Sinegraf Film y emitida por ATV. Este es el tráiler original de la historia:

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TELENOVELA TURCA “FUGITIVA”

La telenovela turca “Fugitiva” está protagonizada por İrem Helvacıoğlu y Ulaş Tuna Astepe, con la participación antagónica de Mehmet Ali Nuroğlu y la actuación infantil de Demir Berinci. El reparto también lo conforman los siguientes actores:

İrem Helvacıoğlu como Nefes Zorlu Kaleli.

Ulaş Tuna Astepe como Tahir Kaleli.

Mehmet Ali Nuroğlu como Vedat Sayar.

Demir Birinci como Yigit Sayar.

Gözde Kansu como Eyşan Sayar.

Sinan Tuzcu como Mustafa Kaleli.

Öykü Gürman como Asiye Kaleli.

Dila Aktas como Balim Kaleli

Nurşim Demir como Saniye Kaleli..

Sait Genay como Osman Hopalı.

Hilmi Özçelik como Cemil Dağdeviren.

Cem Kenar como Murat Kaleli.

Belfu Benian como Mercan Dağdeviren.

Nalan Kuruçim como Türkan Dağdeviren.

Furkan Aksoy como Fatih Kaleli.

İlayda Çevik como Berrak Yılmaz.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TELENOVELA TURCA “FUGITIVA” EN TELEFE?

Telefe empezó a emitir la telenovela turca “Fugitiva” desde el lunes 24 de enero a las 21: 15 horas., según la programación del canal televisivo.

La historia que conquistó a las audiencias de más de 30 países cuenta con tres temporadas. Y está protagonizada por Irem Helvacioglu, Ulas Tuna Astepe, Sinan Tuzcu y Öykü Gürman.