Gabriela Spanic, recordada por su icónico papel en “La Usurpadora”, es una de las actrices de telenovelas más populares y queridas en Latinoamérica. La artista venezolana se ganó el afecto del público con su carisma y talento, por eso sus fanáticos están al tanto de cada detalle de su vida personal.

Además de ser una de las actrices más queridas de la pantalla chica, a sus 47 años, Gaby Spanic es la orgullosa madre de un pequeño llamado Gabriel de Jesús, quien es su único hijo y su gran amor.

Fue en julio de 2008 cuando Gabriela Spanic se convirtió en mamá con la llegada de Gabriel de Jesús, quien nació en una clínica de la ciudad de Miami, Florida. “El tener a mi hijo a mi lado ha sido el más grande regalo de la vida y de Dios, les agradezco sus buenos deseos, sus oraciones y su apoyo de siempre”, dijo la actriz venezolana a la revista People en Español.

El pequeño es fruto del noviazgo que tuvo ‘La Usurpadora’ con el ingeniero civil venezolano Neil Pérez con quien se dio a conocer su relación en enero de 2008. Sin embargo, cuando Spanic tenía siete meses de embarazo, Pérez se separó de ella, tal y como lo ha revelado en diversas ocasiones.

Spanic reveló que pese a que su hijo no conocía a Pérez, sí había tenido una figura paterna en su vida. “Mi hijo no ha conocido a su padre, pero sí tiene una figura masculina bien arraigada que es su abuelo. Obviamente la figura paterna es insustituible, igual como de la madre, pero tiene muchísimo amor”, declaró la actriz.

Pese a la ruptura, Gabriela desea que exista una relación entre padre e hijo y por ello se ha acercado en algunas ocasiones a Pérez para que esto suceda. “Como le digo en los e-mails: ‘Haz ahora lo que puedas hacer’ (...) para sentirte en paz contigo mismo y, bueno, también con Gabito que no tiene la culpa de nada. (...) El padre nunca se ha ocupado de él”, reveló en una entrevista con el programa ‘Suelta la Sopa’ en 2015.

“Su papá es como si se lo hubiese tragado la tierra (...) se ha perdido sus mejores sonrisas, sus mejores ocurrencias, su aprendizaje en la escuela, cómo es Gabo en la casa; colaborador con mami. Y también le agradezco que me haya dado un niño maravilloso y que se lo está perdiendo y que es mejor ahora que nunca”, añadió en esa misma charla.

La actriz venezolana explicó que su interés radicaba en el vínculo que ellos pudieran formar, ya que todo niño necesita una imagen paterna. De hecho, ella se ha encargado tanto de la crianza como de la manutención de su hijo, por lo que no buscaba una remuneración económica.

De esta manera, Gaby Spanic y su hijo se mantienen inseparables, tal y como se puede apreciar en la cuenta oficial de Instagram de la actriz, donde constantemente comparte momentos junto a él.

En su cuenta de Instagram, Gaby Spanic comparte muchos de los momentos felices que vive con su hijo Gabriel de Jesús. Actualmente, el pequeño tiene 11 años y en 2020 acompañó a su mamá a Hungría donde la actriz formó parte del concurso de baile “Dancing with the Stars”.

Cabe señalar que, en enero de 2021, Gabriela Spanic se sumó a la lista de famosos que dieron positivo al COVID-19. Fue en una transmisión en vivo en Instagram, la famosa actriz contó que debido a que ha estado haciendo unos viajes de trabajo se contagió del coronavirus. Gabriela Spanic confesó que se sorprendió con el diagnostico ya que no sospechaba de tener el virus.

“La única que viajó fui yo y cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene covid-19 y yo tampoco tenía síntomas”, contó.