Gabriel Soto fue un cantante de corridos de 56 años más conocido como “El tesoro de Sinaloa”, quien ganó gran reconocimiento en Tijuana y en varios estados norteños. El pasado 22 de enero, un hombre de misteriosa identidad abrió fuego contra él en el interior de un taller mecánico en Baja California, causándole la muerte tras estar internado algunos días.

La noticia de su deceso causó que uno de sus covers gane relevancia, debido al mensaje que da a conocer su controversial letra. El nombre del tema es “118 balazos”, el cual también fue interpretado por el difunto Valentín Elizalde.

Esta canción habla de diferentes intentos de asesinato que se realizó en su contra con un arma de fuego AK-47, también llamada “cuerno de chivo” en el país azteca. El videoclip realizado por Soto, publicado en Youtube, acumula más de 18 mil reproducciones y fue elaborado en colaboración con el grupo “Nueva primicia”.

El cantante Gabriel Soto tenía 56 años (Foto: El Damage / YouTube)

“118 BALAZOS”, EL CONTROVERSIAL TEMA QUE CANTÓ EL TESORO DE SINALOA

La canción inicia con una importante revelación que explica las veces en que el intérprete se libró de la muerte, al recibir una gran cantidad de balazos:

“Ya tres veces me he salvado de una muerte segurita, con puro cuerno de chivo me han tirado de cerquita 118 balazos, y Diosito me los quita. La primera fue en mi casa, me quisieron secuestrar pero no dejé agarrarme, me empiezan a disparar, fueron 28 balazos, me dieron uno nomás”.

En el segundo párrafo de la versión de Elizalde, este envía un saludo a Gabriel Soto, invitándolo a reunirse con él: “Ahi le va un saludo pa mi compa el Tesoro de Sinaloa. Y vámonos pa Tijuana compa..”

“En la segunda ocasión fue saliendo de Ensenada, me tiraron de unos carros 2 ráfagas de metralla, 60 tiros de cuerno, 3 balazos me pagaba”, continúa.

Más adelante, cuenta lo que vivió en Tijuana, cuándo fue nuevamente atacado: “La tercera es la vencida, dice un dicho muy mentado, me agarraron en Tijuana, con dos cuernos dispararon, ahi fueron 30 balazos, pero ni uno me pegaron”.

VIDEOCLIP DE “118 BALAZOS”

¿EN QUIÉN SE INSPIRÓ EL TEMA?

El corrido fue compuesto por “El gallo de oro”, Valentín Elizalde, en 2003 y sigue los atentados que vivió Gabriel Soto, pues este es mencionado en dos estrofas. Al igual que otras canciones, en “118 Balazos” los músicos se ríen de la muerte, aunque ninguno se libró de terminar aniquilado.