¿Cuándo se casará Gabriel Soto? El galán mexicano se comprometió con Irina Baeva en 2020 y su boda podría estar cada vez más cerca. La actriz rusa, que acaba de interpretar a Mia Colucci en la nueva serie de “Rebelde” para Netflix, se ha convertido en el gran amor del conocido intérprete. Ahora, ante los rumores de una pronta ceremonia en el altar, una de sus exparejas ha salido a comentar sobre su futuro matrimonio. ¿Habrá sido Geraldine Bazán, su exesposa, o Martha Julia?

Soto es una de las figuras más populares de la televisión. Hijo de Elisa Díaz Lombardo y Francisco Soto Borja Anda, desde pequeña ya daba luces que lo suyo era el escenario y la fama. A los 18 años quedó finalista del Mir. Mundo en Estambul, Turquía.

Luego, en 1997, formó parte del grupo Kairo, como reemplazo de Eduardo Verástegui, para participar en discos como “Libres” y “Pasiones”. Sin embargo, su mayor potencial lo encontraría en las telenovelas.

Su primera incursión fue “Mi querida Isabel”, en 1996, y luego vendrían varias decenas de producciones, como “Carita de ángel”, “Amigas y rivales”, “Sortilegio”, “Soltero con hijas” y “Te acuerdas de mí”. Su vida personal también ha dado de qué hablar, sobre todo ahora qeu esta pronto a casarse con la artista rusa Irina Baeva.

Gabriel Soto en un evento internacional. (Foto: Getty Images)

¿QUÉ DIJO LA EXPAREJA DE GABRIEL SOTO SOBRE SU BODA CON IRINA BAEVA?

Martha Julia, la expareja de Gabriel Soto, se pronunció sobre la boda del actor mexicano con Irina Baeva. La también actriz mantuvo una relación sentimental de dos años con el galán y hasta en un momento dijo que fue el gran amor de su vida.

“Lo veo feliz, la verdad no sé. Solo veo cosas bonitas (de Gabriel Soto)”, declaró Martha Julia al ser consultada sobre su opinión del matrimonio de Soto en el programa “De primera mano”.

Julia y Gabriel terminaron su relación sentimental de la mejor manera, por lo que no sorprende que la celebridad no critique la intención de su ex de llegar nuevamente al altar, después de divorciarse de Geraldine Bazán, con quien tiene dos hijas.

Martha Julia en una foto para sus redes sociales. (Fotos: Gabriel Soto / Instagram y Martha Julia / Instagram).

¿CUÁNDO SE CASARÁN GABRIEL SOTO E IRINA BAEVA?

Soto se refirió a su compromiso con Baeva y dijo que espera poder concretar su matrimonio en 2022. “Estamos comprometidos y ya el año que entra, y si todo sale bien, seremos marido y mujer”, indicó la celebridad mexicana en “Despierta América”.

¿CÓMO RESPONDIÓ IRINA BAEVA A QUIENES CUESTIONAN SU AMOR POR GABRIEL SOTO?

Si bien Baeva está acostumbrada a leer comentarios negativos que se tejen alrededor de su relación, esta vez no tuvo paciencia y respondió a sus detractores. Todo surgió por la dinámica de preguntas y respuestas que compartió en su perfil de Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores.

Sus supuestos fans fueron muy duros con la actriz de “El dragón” y en medio de insultos le preguntaron sobre su futura boda con el artista de 46 años: “¿Estás consciente que Geraldine siempre será la esposa ante Dios y tú solo una p@&$ gratis?”. A lo que la Baeva respondió: “Y, por lo que veo, a ti te quita el sueño. Bendiciones”.

Así mismo, otra persona le cuestionó si estaba segura de contraer nupcias con alguien que tiene fama de infiel: “¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel como lo hizo contigo?”.

Y nuevamente la rusa respondió con mucha educación, asegurando que si lo eligió a él como futuro esposo es porque le tiene la suficiente confianza. “No, no me da miedo. Confió plenamente en él. Para mi cada relación se basa en confianza, y si no la hubiera no le vería sentido seguir”, escribió.

