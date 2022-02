Mientras muchas celebridades mexicanas han tenido desde muy pequeños el sueño de forjarse una carrera en el espectáculo, existen otras personas que fue un camino que se les presentó mientras buscaban un rumbo en sus vidas o una oportunidad, tal como le sucedió al ya consagrado Gabriel Soto.

Durante una entrevista con el programa “Montse & Joe”, el actor de 46 años de edad reveló cómo fueron sus inicios en el ambiente del espectáculo mexicano, por lo que se vio en la obligación de contar una triste anécdota que vivió cuando era solo un joven.

Y es que fue gracias a una pelea y distanciamiento con su padre que se vio en la obligación de buscárselas por él mismo, así que consiguió algunos trabajos que, posteriormente, lo llevaron a estar situado en la posición que hoy se encuentra.

Gabriel Soto se casará este 2022 con la actriz rusa Irina Baeva (Foto: Irina Baeva / Instagram)

GABRIEL SOTO SE PELEÓ CON SU PADRE Y EMPEZÓ A TRABAJAR

Cuando solo tenía 18 años, Soto tuvo un distanciamiento con su padre, quien se le metió la idea a la cabeza de que ya no debería pagarle absolutamente nada, ni la universidad.

“Yo estudiaba una carrera de economía y de repente tengo un distanciamiento con mi papá, digámoslo así. Entonces él me dice que ya voy a cumplir 18 años y que yo debía ver cómo hago, que lo único que iba a pagar es la escuela. Entonces, no sabía qué hacer”, comentó el artista mexicano.

Al tener que pagarse una renta, ropa, alimentación y demás, Gabriel Soto se vio en la obligación de conseguirse un trabajo, aunque no sabía específicamente en qué hasta que le dieron una mano.

EMPEZÓ COMO MODELO

En la conversación con el ya mencionado programa, Gabriel Soto contó que fue gracias a su novia de ese momento que pudo conseguir un trabajo como modelo. Y es que la hermana de esa muchacha trabajaba en una agencia de modelaje.

“La hermana de mi novia trabajaba como modelo y me llevó a su agencio. Empecé a modelar y me fue bien”, recordó.

LUPITA JONES LE ABRIÓ MUCHAS PUERTAS A GABRIEL SOTO

Gabriel Soto recordó que fue Lupita Jones quien le dio la oportunidad de participar en el Míster Mundo, lo cual fue una experiencia muy grande para él, así que está muy agradecido con ello.

Posteriormente, el aún joven modelo integran una boy band llamada Kairo, en la que estuvo por cinco años como cantante, hasta que decidió meterse a la actuación, aspecto en el que Lupita Jones también fue determinante para él.

“La gente me preguntaba por qué no entraba al CEA. Hablé con Lupita Jones, que estaba muy cercano con ella y habló con el señor Eugenio Cobo y me meto a Televisa al CEA a estudiar actuación y en ese momento decido dejar mi carrera de economía porque ya no podía con las dos, me quedé en sexto semestre”, reconoció.

SU RELACIÓN CON SU PADRE

Pese a que en su momento, Gabriel Soto se distanció de su papá, ambos supieron arreglar sus diferencias unos cuantos años después para volver a afianzarse como familia. El actor asegura que todo lo que vivió con él le sirvió mucho y aprendió a valorar cada decisión.

“Como dos años pasaron. Desde niño siempre me exigió muchísimo, siempre me exigía mucho y hoy en día lo agradezco. Creo que una de las cosas más difíciles que puede tener el ser humano y que te puede llevar al éxito es la autodisciplina, es una palabra clave”, indicó.