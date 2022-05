La pareja de actores conformada por Gabriel Soto e Irina Baeva lleva varios meses emocionando a sus fanáticos con su matrimonio, pero hasta el momento no hay nada confirmado y habrá que seguir esperando para conocer cuándo será el gran día para ambos, por más que incluso ya hayan confirmado la marca del vestido que ella usará.

Lo que no muchos sabían es que los artistas ya tenían casi todo para su matrimonio, incluyendo la fecha para el ansiado evento, pero tuvieron que suspender los preparativos por unos motivos que involucran a la familia de ella, que es proveniente de Rusia, país que tiene unos problemas sociales y políticos en la actualidad.

La rusa tiene 29 años, mientras el mexicano 42 (Foto: Irina Baeva / Instagram)

¿CUÁNDO IBA A SER LA BODA DE GABRIEL SOTO E IRINA BAEVA?

En unas declaraciones con varios medios de comunicación de México, la actriz de 29 años habló sobre los rumores de la fecha de su matrimonio y confirmó que ese esperado evento ya tenía un día elegido, pero por algunas situaciones tuvo que ser cambiada.

Irina Baeva indició que su matrimonio iba a celebrarse el sábado 14 de mayo, es decir, la semana pasada. Es más, ya estaba todo organizado para que ello se realice en Acapulco, en la puesta del sol y con la familia de ambos protagonistas.

“El matrimonio tenía que haber sido el sábado que acaba de pasar, la boda iba a ser el 14 de mayo. Ya teníamos la fecha y todo. Estábamos cenando con Gabriel y sus hijas y le dije: ‘Mira mi amor, justo hace 10 minutos debía haber empezado la ceremonia’. Estaba programada a ser en Acapulco, en el sunset, algo espectacular” dijo la artista.

¿POR QUÉ SE SUSPENDIÓ LA BODA ENTRE IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO?

Las declaraciones de la actriz de orígenes rusos causó mucha sorpresa entre los fanáticos de la pareja porque esa información no era conocida. No obstante, también provocó que haya muchas dudas, ya que ahora la interrogante rondaba acerca de los motivos para haber postergado tan importante evento.

Para suerte de todos los interesados, la propia Baeva siguió hablando sobre su matrimonio y reveló que la razón por la que su matrimonio tuvo que aplazarse es que su familia de Rusia no podía viajar a México por las actuales restricciones de aquel país a causa de su guerra con Ucrania.

“Se nos complicó un poco traer a mi familia. Pueden salir de Rusia, el único tema es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún y ahora no los hay porque los vuelos no pueden pasar por Europa porque está cerrado el espacio aéreo. Son siete personas y sí se nos salió un poquito de presupuesto porque no es muy económico volar a siete personas por Dubái, por Turquía o alguna otra ruta”, añadió Irina Baeva.