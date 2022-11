Cansada de estar viviendo una supuesta pesadilla, Gaby Espino hizo uso de sus cuentas de redes sociales para lanzar una grave acusación en contra de Aleska Génesis, la expareja de Nicky Jam y también de Miguel Mawad, quien actualmente es su novio.

Aleska Génesis desde hace varias semanas ha estado desacreditando a Mawad en diversas entrevistas, calificándolo de agresor y de haber sufrido violencia psicológica cuando estuvo en una relación con él.

Los dimes y diretes entre ambos fueron como el pan de cada día, pero Gaby Espino siempre se mantuvo al margen de todo y lo único que apuntó fue que confía en Miguel Mawad porque lo conocía.

Sin embargo, la actriz venezolana ya no aguantó más y salió de forma pública a hablar en contra de Aleska Génesis, a quien la acusó de algo muy grave y que se ha viralizado casi de inmediato.

Miguel Mawad y Aleska Génesis fueron novios por cinco años (Foto: Miguel Mawad / Instagram)

GABY ESPINO ACUSÓ A ALESKA GÉNESIS DE INTENTAR CERRAR SU CUENTA DE INSTAGRAM

Mediante un video que se publicó en su cuenta de Instagram, Gaby Espino manifestó que su perfil ha estado en peligro por culpa de un hacker que ha intentado cerrarlo y así perder toda la comunidad que ha construido por varios años.

De acuerdo a lo que ella ha asegurado, la persona que ha intentado cerrar su perfil social ha sido el influencer y hacker uruguayo Yao Cabrera. Pero eso no es todo, ya que también responsabilizó a Aleska Génesis y a sus hermanas por haberle pagado por el trabajo.

“Ya llegué al límite porque se están metiendo con mi comunidad de social media que, a lo largo de los años y con mucho trabajo, he logrado crear. Quiero hacer una denuncia pública y responsabilizar a Yao Cabrera, influencer y hacker, quien financiado por las hermanas Castellanos, está intentando clausurar mi cuenta de Instagram. Si algo Pasa con esta cuenta, el responsable es el señor Yao Cabrera contratado por las hermanas Castellanos”, aseguró Espino.

Eso no fue todo, ya que también aseguró tener todas las pruebas para demostrar sus acusaciones y que sus abogados están manejando ese tema, por lo que procedería de forma legal por todo lo que está aconteciendo.

ALESKA GÉNESIS RESPONDE A LAS ACUSACIONES DE GABY ESPINO

También por medio de Instagram, Aleska Génesis publicó un video con el que intenta deshacerse de todas las acusaciones que sufrió por parte de Gaby Espino.

Si bien no dijo nombres propios, la venezolana se refirió a su ex y a su actual pareja en lo que mencionó en su video, por lo que todos entendemos que se refiere a Miguel Mawad y Gaby Espino.

“Me entristece ver cómo las personas caemos sin darnos cuenta en el juego de este manipulador, donde muchos de sus actos han sido públicos y he recibido agresiones físicas, amenazas, acoso psicológico y cibernético. En esta oportunidad, como él se ha quedado sin argumentos y se ha demostrado que es un mitómano, está usando la imagen de su actual pareja para desacreditarme y acusarme de un hecho sin sentido, tratando de desviar la atención, otra vez”, apuntó Aleska.

Del mismo modo, apuntó que sí sabe quién es Yao Cabrera, a quien calificó de estafador por asegurar que ha trabajado con él en sus redes sociales cuando ello no es así.

“Ese tal Yao estuvo buscándome hace varios meses para ofrecerme su servicio de influencer y me di cuenta de que todo era una estafa porque le escribía a las personas usando mi imagen para decir que él verificó mi cuenta y llevaba el manejo de mis redes sociales y así estafarme, por eso tuve mis diferencias con él porque le dejé saber que era un estafador y un mentiroso. No me sorprende que él esté ahorita junto a mi ex inventando todo esto porque ya no sabe de qué culparme”, añadió.