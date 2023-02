Con más de 25 años en la televisión, Gaby Espino es una de las figuras más destacadas y populares, protagonizando telenovelas como “Más sabe el diablo” o “Santa diabla”, además de tener una reconocida carrera en el modelaje y representando a Venezuela en diversos eventos.

Del mismo modo, la celeb de Estados Unidos ha tenido una fuerte pelea mediática con Aleska Génesis debido a la relación que la actriz inició con Miguel Mawad, a quien la modelo venezolana acusó de acoso hace unos meses.

Pese a la polémica, la actriz de 45 años se ha mantenido filmando producciones en México, desde donde vivió un incómodo momento este fin de semana.

Gaby Espino ha protagonizado telenovelas como "Jugar con fuego" con Carlos Ponce (Foto: Aktorët Telenovelat / Facebook)

LA PESADILLA DE GABY ESPINO EN EL AEROPUERTO

Este domingo 12 de febrero, Nickolas, el hijo de Gaby Espino, cumple 11 años, y la actriz se hizo una pausa en sus compromisos para viajar a Miami para pasar el día especial al lado del pequeño.

Lamentablemente para ella, el avión que iba a abordar terminó retrasándose varas horas, por lo que tomó otro boleto, pero este tampoco saldría dentro de lo programado.

Estos dos acontecimientos pusieron nerviosa a la actriz, quien se imaginó que no llegaría a acompañar a su hijo en su cumpleaños, un duro golpe para muchas madres. “Les juro que lloré de la impotencia”, explicó en una transmisión en redes sociales.

Pese a su desesperación inicial, Espino mantuvo la calma y se comunicó con su hijo para revelarle lo que sucedía y este le dio fuerzas para superar el mal momento.

“Hay cosas que no podemos controlar, lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos. Lloré en el momento porque me dio ansiedad, me dio desesperación de no poder llegar, pero respiré, y ya, no puedo hacer nada, llamé a mi hijo y le conté”, señaló.

Del mismo modo, el pequeño Nickolas la hizo entrar en razón y le pidió que tenga paciencia para abordar el avión. “No, no te montes en un avión que está mal y están arreglando, ¿y si no lo arreglan bien?”, le dijo preocupado el menor.

En otras stories, la actriz compartió emocionada que consiguió llegar a casa y abrazar a su pequeño hijo y así compartir el día especial. “Bueno, contra todo pronóstico estoy en mi casa. Me pinté el pelo, estoy con mis hijos ¡Lo logré!”, sentenció.