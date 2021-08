No era lo que parecía. La que se mostraba como una de las parejas más sólidas del medio artístico mexicano ha sorprendido a propios y extraños luego que Gabriela Platas anunciara que su matrimonio con Francisco de la O había llegado a su fin. Conoce aquí la historia de violencia, drogas e infidelidades que derivó en el divorcio de los actores.

Gaby Platas estuvo al lado de Paco de la O por un espacio de 9 años, en un matrimonio que a vista de todos era casi perfecto. Sin embargo, las últimas confesiones de la conductora de televisión ha remecido el ambiente artístico, pues señala que durante la relación sufrió múltiples vejaciones y que “ninguna merece vivir en un entorno como ese y no caer en acostumbrarse”.

“Afuera se ve una cosa y ya dentro de casa es otra. Te podría dar 200 razones por las que nos divorciamos, pero definitivamente para mí fue la mejor decisión”, reveló la actriz al programa de entrevista que tiene en YouTube, Mara Patricia Castañeda.

¿POR QUÉ SE SEPARARON GABY PLATAS Y PACO DE LA O?

Aún afectada por lo que pasó en su matrimonio junto a Paco de la O, Gaby Platas ha revelado cómo fueron los años que estuvo casada con su colega, de quien asegura “no le merece nada”. “Para mí como mujer fue importante terminar con una relación con tantas cosas muy negativas y que de repente uno se acostumbra, y con los años no te das cuenta que vives en entornos violentos, de infidelidad y de drogas, y de repente te acostumbras”, añadió la expresentadora de “Otro Rollo”.

En otro momento, la artista mexicana contó en el canal de YouTube que tras haberse casado en tres oportunidades, la experiencia que vivió junto a Paco de la O es la única que quisiera no recordar jamás, pues vivió fuertes momentos con el también exconductor de “Venga la alegría”.

Platas aprovechó la oportunidad para que su historia sirva como ejemplo para las mujeres que hayan vivido o estén pasando por una situación similar. “Cosas de las que te puedes dar cuenta a los 2 meses, pero uno está como en la ceguera y pasa y pasa el tiempo. Pero me parece importante para las mujeres, así lleves 30 años, si estás en un entorno donde hay violencia, donde no hay respeto, no tienes que quedarte”, dijo la actriz de “Dos mujeres, un camino”.

EL MATRIMONIO PLATAS-DE LA O TODO ERA PANTALLA

Cuando la conductora de “En Casa de Mara” empezó a decir que el matrimonio con Paco de la O parecía el mejor de todos, la actriz, Gaby Platas solo atinó a decir que todo era una pantalla. Ella confesó que poco a poco empezó a ver normales las actitudes nocivas que adoptaba su entonces pareja.

“Hacia afuera se ve una cosa y ya dentro de casa es otra. (Divorciarnos) definitivamente fue para mí la mejor decisión. No te das cuenta que vives en entornos violentos, de infidelidad, de drogas y de repente, te acostumbras. Como mujer es muy importante el darte cuenta que ninguna mujer merece vivir en un entorno como ese y no caer en acostumbrarse. De repente uno se acostumbra a lo malo”, contó.

¿QUIÉN ES GABY PLATAS?

Gabriela Platas es una actriz y conductora mexicana de 47 años, natural de Nauculpan. Su primera aparición como actriz fue en 1992 en la película “Cambiando el destino”, en donde también estuvo el grupo Magneto. Esta vivencia le sirvió para que su trabajo se vea en todo el país y así poder ser convocada para participar en la telenovela, “Dos mujeres, un camino”.

También se le recuerda por haber integrado otras producciones como: “Tres mujeres”, “Locura de amor”, “Carita de ángel”, “Clase 406″, “Las tontas no van al cielo”, “Atrévete a soñar”, “Esperanza del corazón”, “Miss XV” y “Por siempre mi amor”.