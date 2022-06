Gabriela Rivero es una de las actrices más importantes e influyentes de la televisión mexicana, participando de diversas producciones en cine, teatro y como presentadora de espectáculos.

Aunque ha participado en una gran cantidad de producciones, la veterana actriz, es muy recordada por dar vida a la tierna “Maestra Jimena” en la recordada “Carrusel de las Américas” de 1992.

En los últimos años, Gaby, como le dicen sus amigos, ha retomado su faceta de actriz, la cual abandonó en 2013, y se ha unido a los elencos de “Vencer el pasado” y “Amor dividido”.

Gaby Rivero es recordada por interpretar a la "Maestra Jimena" (Foto: Gaby Rivero / Instagram)

GABY RIVERO Y SYLVESTER STALLONE

Gaby se presentó en “El minuto que cambió mi vida”, donde reveló detalles de su vida profesional y su regreso a las pantallas, donde incluyó la anécdota que vivió con el consagrado Sylvester Stallone.

Cuando tenía 16 años, una adolescente Gabriela se encontraba triste por la partida de su novio a Wisconsin para estudiar, cuando se enteró de la llegada del actor norteamericano a la Ciudad de México, por lo que se propuso conocerlo.

“Lo estaba entrevistando Jacobo Zabludovsky, que en ese entonces era mi profesor porque me daba clase de noticieros. Entonces yo dije: ‘agarro el coche y me voy a Televisa Chapultepec a que me lo presenten’, no me iba a dar tiempo porque era en vivo, entonces empecé a buscar en el periódico y vi que había una carrera en donde él iba a premiar al ganador en Chapultepec, yo dije: ‘ese lugar no es apto’”, comentó Gaby Rivero.

Gaby Rivero contó cómo logró entrevistarse con Sylvester Stallone (Foto: Gaby Rivero / Facebook)

Según reveló, quería “platicar con él al menos”, pues era su referente por la saga de películas de Rocky, y fue así como se enteró de que daría una conferencia de prensa en el hotel “El camino real” de Anzures.

Con la ayuda de su hermana, que manejaba mejor el idioma inglés, Gaby se metió en la conferencia y se hicieron pasar por periodista y manager. Fue así como entraron con una cámara Polaroid, siendo confundidas por el actor, quien pensó que se trataba de una representante de Televisa.

“Entré y cuando lo vi, yo no sé cómo me habrá visto, pero mi corazón me hizo así (gesto de impresionada). Me vio y me mandó al guarura para decirme si quería comer con él... Subimos a una suite que él tenía e íbamos a comer en Le Fouquet’s que es un restaurant que tiene privados en El camino real”, reveló.

Sin embargo, la cinta no se llegó a dar, pues los fanáticos del actor invadieron los pasillos y tocaban la puerta para conocerlo. “Se puso histérico y dijo que nunca fuera famosa, que tu mundo se reducía a cuatro paredes, enojadísimo. Y pidió room service, ahí estábamos con mi hermana, la secretaria y sí, sí lo besé”, comentó entre risas.

“Besa muy bien, muy recomendable, con todo y su boquita chueca, sí porque tuvo parálisis. Fíjate que me decía si llovía no se iba porque él le tiene pavor al avión cuando llueve y entonces como había una tormenta tremenda esa tarde me dijo: ‘si sigue lloviendo no me voy a ir, pero si no llueve me regreso’ y yo pidiéndole a Tláloc que lloviera para verlo otra vez, pero sí se regresó”, sentenció.