Cuando se habla de comediantes mexicanos, es inevitable que el nombre de Franco Escamilla no salga a flote pues el artista ha desarrollado una exitosa carrera en el mundo del stand up y la música. Su cautivadora personalidad lo ha hecho uno de los preferidos del público, desde hace más de 14 años.

Escamilla es muy cercano a sus seguidores en Instagram, donde acumula más de 6.3 millones de seguidores. En su perfil comparte instantáneas relacionadas a su trabajo, así como también a su familia, siendo una de las protagonistas su esposa Gaby Salazar, quien también es famosa en las redes sociales.

¿QUIÉN ES GABY SALAZAR?

El nombre completo de la esposa del comediante es Gabriela Salazar Ojeda, aunque es más conocida como Gaby Salazar. Tiene 39 años y es psicóloga de profesión. La pareja se conoció en la adolescencia, hace más de 20 años y hoy son padres de dos niños llamados Azul y Rodrigo. Recientemente cumplieron 14 años de casados y esperan continuar juntos por mucho más tiempo.

¿CÓMO INICIÓ LA RELACIÓN DE GABY SALAZAR Y FRANCO ESCAMILLA?

En una de las salidas cotidianas que tenían como amigos, el comediante aprovechó en hacerle una broma a Gaby que terminó en su primer beso. La joven no esperaba esta acción por parte de Franco, por lo que regresó a casa confundida y pensando en lo sucedido, especialmente por que durante ese tiempo tenía novio.

Al tener un vínculo cercano, la psicóloga conocía la personalidad del músico, por ello evitó hacerse ilusiones y lo tomó como algo sin importancia. Al poco tiempo su pareja se enteró del beso, lo que provocó un quiebre en su relación y terminó soltera.

A finales de ese año decidió darle la oportunidad a Escamilla, quien desde hace un tiempo había mostrado su interés hacia ella, aunque en el fondo ella sentía que no prosperarían. La joven temía de que él no tomara en serio su noviazgo y eso acabó por destruir lo que habían formado; sin embargo, Franco no se rindió y le pidió que volverían, las veces que fueron necesarias hasta que ella empezó a sentirse segura en la relación.

En 2007, los novios decidieron comprometerse, aunque su situación económica no era la mejor. Fue así como un 13 de abril, el showman le pidió la mano en el bar Merequetengue, mientras realizaba un show de comedia. Gaby aceptó felizmente y el final se cuenta solo.

LA BODA DE FRANCO ESCAMILLA Y GABY SALAZAR

El matrimonio se realizó en el mismo bar donde se comprometieron, no solo porque tenía un significado sentimental para la pareja, sino también porque no les cobraron el alquiler al realizarlo un día en el que poca gente asistía. De esta forma, se ahorraron el costo de la vajilla, mesas y sillas.

El cocinero del restaurante les regaló la mano de obra, por lo que solo debieron pagar por insumos un módico precio de 40 pesos por plato. La música estuvo a cargo del grupo de salsa que realizaba presentaciones en el local, quienes cobraron 600 pesos por una hora y media de diversión. La hermana de Franco les regaló la mesa de postres y un amigo llevó música para el resto de la noche. Finalmente, la decoración fue donada por una tía de la novia.

Pese a manejar un presupuesto apretado, esa noche disfrutaron de su unión 220 personas. Solo hubo algo en lo que no escatimaron: el vestido de Gaby. Si bien no tenían planeada una luna de miel, pudieron irse de viaje a Cancún por un módico costo, ya que el comediante se había fracturado la pierna días antes de su gran noche.