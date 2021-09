Gabriela Spanic, recordada por su papel en la telenovela “La Usurpadora” (1998), es una de las actrices más populares y queridas de Latinoamérica. A sus 47 años, la intérprete venezolana ha demostrado que se mantiene vigente gracias a su talento y carisma, cualidades que la han ayudado a destacarse del resto y ganarse un nombre en la industria del entretenimiento.

Con 30 años de carrera artística, Gabriela Spanic ha participado en varios proyectos como telenovelas, obras de teatro y programas de televisión. En 1992 participó en Miss Venezuela, representando a su estado natal, Guárico, participación le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz.

Desde entonces, la bella venezolana ha participado en exitosas telenovelas que la han catapultado a la fama. Una de ellas es “Prisionera” (2004), melodrama donde Gabriela Spanic debió grabar una escena cerca de unos peligrosos cocodrilos. Aunque este proyecto le dejó grandes satisfacciones laborales, la intérprete no guarda un grato recuerdo de esta situación.

GABY SPANIC Y LA VEZ QUE DEBIÓ GRABAR CERCA DE UNOS PELIGROSOS COCODRILOS PARA “PRISIONERA”

Gaby Spanic recordó su participación en la telenovela “Prisionera”, donde debió grabar una escena cerca de unos peligrosos cocodrilos. Esta situación la puso en peligro pues la actriz venezolana no usa doble en sus escenas.

El hecho ocurrió en el año 2001 cuando se realizaban las grabaciones de la telenovela “Prisionera”, melodrama de Telemundo donde Gaby Spanic fue protagonista con Mauricio Islas.

Según contó en una entrevista a TVNotas, a Gaby Spanic le tocó grabar las escenas en los Everglades de Miami. Fue ahí donde la actriz estuvo muy cerca de los cocodrilos y la metieron en un pantano.

“Una vez grabé muy cerca de unos cocodrilos en ‘Prisionera’ y tenía mucho miedo porque si ellos se soltaban me atacaban”, recordó la actriz quién agregó: “Él estaba a sus anchas porque ese es su terreno. Yo dije si ese cocodrilo se suelta de la pata yo no sé qué va a ser de mí (ríe)”.

Gaby Spanic ha señalado en varias entrevistas a los medios de comunicación que no usa dobles de acción porque a ella le gusta grabar escenas de riesgo. “Esas escenas me gustan hacerlas yo misma y esa vez me quemé la espalda, pero al final fue divertido”, agregó.

No es la primera vez que Gaby Spanic vive este tipo de situaciones, pues en “Soy tu dueña” le tocó montar en caballo y apareció una culebra. “Entonces el caballo relinchaba y tumbaba a Ivana del caballo. Sí me asusté un poco, pero lo logré”, contó la actriz.

Tras haber estado alejada siete años de las telenovelas, Gaby Spanic regresó por todo lo alto para formar parte del elenco de “Si nos dejan”, el remake del melodrama mexicano “Mirada de mujer”, de 1997.

Tras finalizar su participación en esta ficción, que se estrenó en Univisión el pasado 1 de junio de 2021, Gaby Spanic optó embarcarse en otro proyecto televisivo llamado “Esta historia me suena”, una serie de antología musical producida por la cadena Televisa.

Ahora, Gaby Spanic participa en el nuevo reality show de Telemundo, “La casa de los famosos”, que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.