Gala Montes, actriz, modelo y cantante mexicana, en la exitosa serie “El señor de los cielos” dio vida a Luzma, una de las hijas del personaje principal que interpreta el actor Rafael Amaya. Logró un gran éxito con su personaje pero anunció hace poco su salida del reparto para la séptima temporada.

La actriz mexicana ha participado en series y telenovelas mexicanas destacando en varias de ellas, “La mexicana y el güero”, “El señor de los cielos”, “Mi familia perfecta” y muchas más. Su carrera se inició desde muy pequeña lo que con los años la posicionó con un gran número de personas que la siguen por su estilo y su simpatía.

El máximo sueño de Gala Montes es ser una actriz de Hollywood, reconocida en todo el mundo, y con ello poner en alto el nombre de México. Poco a poco, esta idea se está cristalizando gracias a la ambición de superación que mantiene desde muy pequeña.

Lo que ha sido relevante en Gala Montes es esa imagen que ella siempre ha querido mantener hacia su público, sin embargo existen muchas preguntas sobre esta actriz que los fans se hacen y que desean conocer cada vez más detalles sobre ella. Es por esto que te traemos estos datos interesantes que tal vez no sabías sobre la intérprete mexicana.

QUIÉN ES GALA MONTES

Gala Fernández Montes de Oca, es una actriz que nació el 4 de agosto del 2000, quien inició su carrera a los seis años haciendo pequeñas participaciones en películas, obras de teatro y cortometrajes, sin embargo, su primer personaje fue Elenita en la serie La niñera en donde compartió créditos con Paco de la O y Lisset.

Un año después, Gala participó en la película De día y de noche junto a Manuela Balbi y Sandra Echeverría. Otros proyectos en los que tuvo participación fueron: “Nos vemos papá”, “El Entrenador”. Cuando tenía 11 años, tuvo la oportunidad de interpretar a Rebecca en la telenovela “Amar de nuevo”, un año más tarde estuvo en “La otra cara del alma”. A lo largo de su carrera ha trabajado en varias telenovelas como ya lo mencionamos, pero en sí logró consolidar su carrera cuando participó en “El señor de los cielos”.

10 COSAS SOBRE GALA MONTES

10. Tiene un contrato con Televisa

El año pasado la actriz se unió a Televisa, al formar parte de la producción de la telenovela “La Mexicana y el Güero”, donde da vida a Katya. La telenovela fue producida por Nicandro Díaz González, siendo una nueva versión de la telenovela chilena “Cómplices”. La misma se estrenó por Las Estrellas el 17 de agosto del 2020 en sustitución de “Como tú no hay 2″.

9. Gala Montes también es cantante

Gala Montes no solo busca posicionarse en la actuación, sino también en la música. Este año sorprendió al lanzar dos sencillos musicales: “Cuando me quieras” y “La oportunidad”. La primera ha tenido más de 800 mil visualizaciones en la plataforma de YouTube mientras que la segunda teniendo un poco menos de 150 mil vistas por haber sido subida hace una semana.

8. Será protagonista de una Telenovela a sus 20 años

La actriz a sus recién 20 años cumplidos, se prepara para su primer protagónico en las telenovelas, pues será parte de la pareja estelar junto a Juan Diego Covarrubias en la próxima telenovela del productor Pedro Ortiz Pinedo.

7. Obtuvo su primer papel por accidente

En su niñez, Gala acompañó a su hermana mayor a un casting, sin saber que captaría la atención de los directores y así conseguiría su primer papel como actriz. Fue así que en 2007, cuando solo tenía seis años debutó en la serie de comedia “La Niñera”, protagonizada por Lisset, Francisco de la O y Marta Verduzco, entre otros.

6. Tiene una alta autoestima

En sus redes sociales ella publica muchos pensamientos personales con sus miles de seguidores, sin miedo a las críticas ni a lo que la gente piense. Se define como “trabajadora”, “profesional”, “comprensiva” y “alegre”. Además, en una ocasión confesó que “espero que la gente lo vea así y no me esté equivocando”.

5. No siente que ha perdido su infancia

A pesar de trabajar desde muy niña no siente que ha perdido su infancia. “Yo no lo he notado porque esto es lo que me gusta hacer. Hice varias telenovelas con niños y, a pesar de que trabajábamos, nos divertíamos en el foro”, confesó en sus redes sociales sobre el hecho de si alguna vez sintió que no había disfrutado de su niñez como otras personas.

4. Nunca estudió actuación profesional

No ha estudiado actuación, salvo un curso de tres meses que hizo en una escuela mexicana. Sin embargo, ella ha tenido a muchos guías a lo largo de su carrera actoral que han servido como mentores, pero no tiene ningún título o certificado que pruebe estudios profesionales en las artes dramáticas.

3. Un documental la inspiró en la música

Decidió ser cantante después de ver un documental de música. “Cuando vi el documental de Amy Winehouse decidí que quería ser cantante”. Desde ese momento, comenzó a practicar y a tomar clases de canto para desarrollar su talento. En la actualidad ha tenido algunos lanzamientos exitosos ya mencionados en su plataforma de YouTube.

2. Su mamá la inspiró a ser activista contra el cáncer de mama

Crista, su mamá, ha superado en dos ocasiones al cáncer de mama, lo que motivó a Gala a ser una activista en favor de la detección y la atención de este padecimiento. En las redes sociales se puede encontrar algunas fotos donde ella marcha junto a sus compañeros para generar conciencia de esta enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo.

1. Quiere ayudar a todo el mundo y tener una vida normal

En 2016 para People en Español dijo que esperaba “seguir por el buen camino” y “tener mucho éxito” en su carrera. También confesó que esperaba tener una vida normal fuera del medio: trabajar y estar con su familia al mismo tiempo mientras aún pueda. Además, ella quiere hacer cosas buenas por personas en el mundo que lo necesitan y viajar para generar conciencia de los males que atormentan a todos.

