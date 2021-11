La popular conductora del programa “Hoy”, Galilea Montijo, se encuentra en el ojo de la tormenta tras unas polémicas declaraciones que aseguran habría mantenido un romance con Arturo Beltrán Leyva, quien fue uno de los más grandes narcotraficantes de México.

Los rumores de la posible relación entre la conductora y el líder de la organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes surgieron con la noticia del libro “Emma y las otras señoras del narco”, escrito por la periodista Anabel Hernández.

El tema estalló cuando Gustavo Adolfo Infante, el presentador de Imagen Televisión, citó lo mencionado en el libro, causando que Galilea Montijo emitiera una contundente respuesta.

“Qué tristeza que tantos años trabajando, que ustedes me conocen siempre salgo a dar la cara, hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que vengan rumores ‘que dice, que dice’. Viene de un canal de YouTube, que viene un libro, el libro no ha salido”, expresó la presentadora.

Martha Galilea Montijo Torres es una presentadora, conductora y actriz de televisión mexicana (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

¿QUIÉN ES ARTURO BELTRÁN LEYVA?

Arturo perteneció al Cártel de los Beltrán-Leyva, el cual formó junto a sus hermanos para disputarse territorio con ‘El Chapo’ Guzmán, tras deducir que este había traicionado a uno de los suyos a cambio de protección. “El Botas Blancas”, como lo conocían en el mundo del narcotráfico, empezó como escolta de Armando Carrillo, de quien absorbió los conocimientos básicos para convertirse en uno de los más grandes capos.

¿CÓMO MURIÓ BELTRÁN LEYVA?

El también llamado “La muerte” o “El Barbas” falleció el 16 de diciembre de 2009 a los 51 años. Fue un miércoles el día que cayó abatido durante un enfrentamiento con la Marina Mexicana en una zona lujosa de Cuernavaca. Beltrán iba acompañado de tres sicarios, quienes también resultaron muertos durante el tiroteo (uno por suicidio).

Arturo Beltrán Leyva, del Cartel de Sinaloa, reclutó a "La Barbie". (AFP)

LA VIDA DE “EL BARBAS”

Beltrán fue un personaje importante en el mundo criminal, manejaba las rutas desde Colombia hasta Estados Unidos y no escatimaba en gastos para comprar a cuerpos policiales enteros. “El Barbas” fue jefe directo de Edgar Valdez Villarreal “La Barbie” y también trabajó hombro a hombro con Ismael “El Mayo” Zambada, así como con el Cartel de Los Zetas.

El capo habría tenido tres hijos y siempre se caracterizó por estar rodeado de muchas mujeres, las mismas que fueron a reclamar su cuerpo el día que fue llevado a una humilde morgue del Servicio Médico Forense de Cuernavaca.