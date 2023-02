Algunas parejas terminan tan mal su relación que no quieren volver a verse. Un ejemplo de ello es Galilea Montijo, quien recordó lo difícil que fue para ella tener que trabajar con un exnovio en el programa “Hoy”. De hecho, la situación fue tan incomoda que ella llegó al punto de dar un ultimátum a la producción del show.

Durante su visita al progeama “Netas Divinas” de Unicable, Galilea Montijo contó que la relación con aquel exnovio terminó mal. Incluso él comenzó a decir cosas de ella para dejarla mal parada, por lo que no quería volverselo a cruzar en el camino.

Lo que no imaginó Galilea Montijo es que se volvería a encontrar con su ex e incluso debió trabajar con él en el programa “Hoy”. Sus declaraciones captaron la atención del público y de los medios de espectáculo y aquí te contamos todos los detalles.

Galilea Montijo es una presentadora, conductora y actriz de televisión mexicana (Foto: Galilea Montijo/ Instagram)

CUANDO GALILEA MONTIJO TUVO QUE TRABAJAR CON UN EXNOVIO EN EL PROGRAMA “HOY”

Durante su visita al progeama “Netas Divinas” de Unicable, Galilea Montijo contó lo incómodo que fue para ella tener que trabajar con un exnovio en el programa “Hoy”. La situación se puso tan tensa, que ella tuvo que hablar con la producción.

“En su momento en el programa Hoy anduve con un colaborador […] y afectó mi trabajo hasta que habló, o sea porque terminamos mal”, revel la actriz de telenovelas mexicanas.

Galilea Montijo explicó que ‘el caballero’ comenzó a hablar de ella y por eso tuvo que dar un ultimátum a la producción del programa “Hoy”. “Ahí sí yo me puse dije ‘o el señor o yo’ porque no está padre”.

Galilea Montijo se hizo conocida por participar en diversas telenovelas en México (Foto: Galilea Montijo/ Instagram)

La artista de 49 años reconoció que se volvió una situación “muy incómoda” porque su exnovio siguió yendo como varios meses al programa. Ella trataba de esquivarlo y no tener contacto cercano con él.

“De hecho él entraba al foro y yo me salía y era como de le quiero pegar y seguramente él a mí. Fue muy incómodo y desde entonces dije ‘ay no, qué flojera trabajando con alguien y estarlo viendo todos los días’”, detalló.

Debido a esta situación, Galilea Montijo señaló que es un alivio que su actual pareja no trabaje en el medio artístico. De hecho, a su esposo Fernando Reina Iglesias no le gusta la exposición mediátca.

“Gracias a Dios Fer no tiene nada que ver con este medio, de hecho hasta me pide por favor ‘no quiero salir en ningún lado, no quiero saber nada de esto’. Ya, de hecho, Mateo [su hijo] escucha tanto que también hasta Mateo me dice ‘yo no quiero saber’”, finalizó.