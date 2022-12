El mes de diciembre, en todo el mundo, suele ser una época de mucha felicidad para las personas debido a la celebración de la Navidad, que representa mucha unión familiar, pero no todos tienen los mismos sentimientos frente a esa fecha y uno de esos casos lo protagoniza Galilea Montijo, quien reveló que no le gusta esa festividad.

La conductora de televisión sorprendió a sus fanáticos y a los televidentes de “Netas divinas” cuando dijo esa revelación en medio de una conversación navideña entre todas las presentadoras, lo cual no pasó desapercibido, así que posteriormente se animó a contar qué es lo que la motiva a que no tenga un cariño hacia estas fechas,

¿POR QUÉ A GALILEA MONTIJO NO LE GUSTA LA NAVIDAD?

En la edición del jueves 15 de diciembre del programa “Netas divinas”, las conductoras estaban hablando sobre sus tradiciones y celebraciones para el 25 de diciembre hasta que Galilea Montijo tomó la palabra y reveló que no le gusta esa fecha, generando las dudas de sus compañeras, quienes quería saber el porqué.

Durante su discurso, Montijo fue contando las razones por las que no le gusta la Navidad, asegurando que ese desapego se debe a que le recuerda a su infancia, la cual no habría sido muy buena, por lo que ella misma dejó entrever con sus palabras.

“Estas épocas a mí creo que me regresan a esta parte de nostalgia de mi niñez y sí soy muy Grinch”, mencionó, aunque no sería lo único, ya que luego habló un poco sobre sus primeros años: “No fue nada linda mi infancia, entonces me trae mucha nostalgia y mucha tristeza, en especial esta época”, reveló.

Esa nostalgia es la razón principal por la que no le gusta la Navidad, pero eso no es del todo cierto, ya que por su hijo ha hecho muchas cosas con espíritu navideño.

SU VIDA CAMBIÓ CON SU HIJO

Si bien a Galilea Montijo no le gusta la Navidad, su mentalidad respecto a esta fecha cambió totalmente cuando tuvo a su hijo Mateo, por quien hace de todo para que él disfrute esta festividad, como la mayoría de niños que tienen las posibilidades de eso.

“Siempre fui la más Grinch, de nunca poner un arbolito, los villancicos los odio. Desde que nació Mateo quiero que vean mi casa. Bueno, me cuelgo el suéter navideño, la pijama navideña, todo sea por los hijo”, comentó la Montijo, quien reconoció que lo que sí le gusta es el Año Nuevo.