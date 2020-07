Galilea Montijo es una de las celebridades más conocidas y queridas de la televisión mexicana. La conductora ha alcanzado popularidad en los últimos años tras su participación en el matutino de Televisa, Hoy, donde comparte cámara con Andrea Legarreta. La también actriz tiene más de 20 años en el medio artístico; ha formado parte de reality shows, estado al frente de varios programas y participado en telenovelas.

Originaria de Guadalajara (México), la artista se caracteriza por vestir siempre al último grito de la moda y es una de las figuras de la farándula mexicana más buscadas cuando se necesita inspiración para crear looks que roben miradas. En su cuenta de Instagram, Montijo se ha ganado el estatus de influencer al compartir sus outfits y las tendencias del momento.

Galilea Montijo es una actriz y conductora de televisión mexicana (Foto: Instagram)

Desde muy joven, Galilea Montijo mostró interés por convertirse en una estrella de la televisión y, con tan sólo 21 años, se coronó con el primer lugar del concurso de belleza La chica TV en 1993, sin duda, un paso que catapultaría su carrera. Este episodio de su vida lo recordó recientemente en una entrevista.

GALILEA MONTIJO Y EL DÍA QUE SE CONVIRTIÓ EN LA CHICA TV MÉXICO 1993

Galilea Montijo comenzó su carrera hace muchos años, específicamente en 1993, tras ganar un concurso de belleza que fue televisado y contó con grandes famosos de la época como jurado . Además, fue conducido por el histórico Raúl Velasco.

"Es la chica TV de 1993: Galilea Montijo, con 5 menciones. Voy a suplicarle que pase al frente para que Juan Ferrara y Eduardo Palomo nos hagan el favor de venir a entregar la corona y la banda", fue como Velasco anunció que la originaria de Jalisco ganó el concurso.

Galilea recordó este momento cumbre en su vida durante una entrevista con Aurora Valle, donde se informó que en la competencia también participaron Nora Salinas, Susana González y Natalia Esperón.

"Era de viva voz. Yo nada más escuchaba... pensaba que votaban por mí y decía: 'Ay ya, llevo como tres, pues bueno, voy a quedar como en segundo, tercer lugar, voy a seguir teniendo más chamba todavía'… Yo pensando en todo lo que estaban pensando en Guadalajara, en la oportunidad que se venía en Guadalajara", contó la conductora mexicana.

Desde muy joven, Galilea Montijo mostró interés por convertirse en una estrella de la televisión (Foto: Instagram)

El jurado lo conformaron el productor Pedro Damián, la productora Carla Estrada, el productor Eugenio Cobo, la cantante Carina Ricco, el actor Enrique Rocha, la modelo Ann Rullan, el actor Sergio Jiménez, el actor Juan Ferrara, la empresaria Patricia de Córdoba y el actor Eduardo Palomo.

"Entonces, de repente 'La ganadora es...' yo ya en ese momento ya no escuchaba. Como que voltean a verme las demás y me quedé así... Lo primero que me pasa por mi mente es 'No, los temblores en el DF'", agregó.

Tras su triunfo, Montijo estudió actuación con Sergio Jiménez y Adriana Barraza, aunque su despegue televisivo ocurrió en el año 2001, cuando se integró al programa de variedades Vida TV junto a Héctor Sandarti. Desde entonces, ha sido frecuente en la pantalla chica como conductora y actriz ocasional.

Galilea Montijo ganó el concurso Chica TV en el año 1993 representando a Jalisco, estado del cual es originaria (Foto: Instagram)

