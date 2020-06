Galilea Montijo sufrió fuerte caída y desmaya al llegar al programa “Hoy” | VIDEO

Galilea Montijo, conductora de “Hoy”, sufrió una fuerte caída en los pasillos de Televisa minutos antes de la emisión del programa matutino del lunes 23 de junio.

“Mi hermana, nuestra carnala siempre tiene entradas triunfales en la carrera”, dijo el conductor Raúl Araiza antes de mostrar el video de la aparatosa caída que sufrió su compañera de conducción.

En las imágenes, vemos a Montijo sentada en el piso mientras que personal médico acude atenderla. Producto del golpe la presentadora se mareo y se desvaneció, motivo por el cual fue trasladada en una silla de ruedas.

Tras el informe presentado en “Hoy”, Paul Stanley, Raúl Araiza, Andrea Legarreta y Galilea Montijo no dudaron en bromear con el hecho.

Su compañero Stanley preguntó a Galilea si la productora Magda Rodríguez le estaba dando indicaciones para que se desmayara, lo que provocó la risa de los presentes en el set.

“Saben que es lo peor de todo es que no traía aguas de jaimaica. Está lloviendo, el piso ya sabes (está mojado), entonces por no caer con el coxis, como que todo se fue a la rodilla”, comentó la conductora entre risas.

Para concluir, Galilea Montijo dijo entre carcajadas: “¿Saben qué? No importa cómo te caigas, lo importante es cómo te levantas… Y lo mejor de todo es que ya me he dado cuenta que me desmayo, o sea no era el paracaídas, era yo”.

VIDEO RECOMENDADO

La ‘Tigresa del Oriente’ denuncia que es víctima de acoso

La 'Tigresa del Oriente' denuncia que es víctima de acoso