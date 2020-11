Desde su estreno en Netflix, el pasado 23 de octubre, “ Gambito de dama ” (“The Queen’s Gambit” en su idioma original) se ha posicionado en el Top10 de las producciones más vistas en la plataforma streaming, pero eso no es todo, también ha recibido el apoyo de las crítica colectiva, que la considera una de las mejores series del 2020.

Basada en la novela de 1983 del mismo nombre de Walter Tevis, la ficción creada por Scott Frank y Allan Scott, está ambientada en los años cincuenta y sigue una joven de un orfanato que descubre que tiene un increíble don para el ajedrez y recorre el arduo camino a la fama mientras lucha contra las adicciones.

Los críticos describen a “ Gambito de dama ” como “perfecta”, entre otras cosas por diseño de producción general, el estilo cinematográfico y la asombrosa actuación de Anya Taylor-Joy, que como señala Screen Rant sin duda será reconocida durante la temporada de premios.

Asimismo, la crítica aplaude su excelente ritmo y su capacidad para conectar con la audiencia. A continuación algunas de las opiniones más favorables para la serie de Netflix .

La actuación de Anya Taylor-Joy fue muy elogiada por los críticos (Foto: Netflix)

RogerEbert:

“Anclado por una interpretación principal magnética y reforzado por una actuación de clase mundial, un lenguaje visual maravilloso, una obra de teatro que nunca es menos que apasionante y una disposición admirable para abrazar la contradicción y la ambigüedad, es una de las mejores series del año”.

Globo and Mail:

“Tiene el peso y la profundidad de una gran novela, profundiza cada vez más en el personaje principal y explora su alma con los ojos agudos y curiosos de un extraño”.

The Ringer:

“La estrella en ciernes en el centro de la nueva serie de Netflix de Scott Frank tiene un magnetismo raro, del tipo que puede vender incluso los temas más esotéricos”.

Pajiba:

“The Queen’s Gambit es adictivo, entretenido y, en última instancia, enormemente satisfactorio. No hay muchas capas en The Queen’s Gambit y, a medida que avanzan los dramas de adicción, apenas es superficial”.

The Boston Globe:

“Es una historia transportadora de una vida extraordinaria y una ventana a un mundo de adicción y empoderamiento, peones y reinas”.

La primera temporada de "Gambito de dama" cuenta con siete episodios (Foto: Netflix)

Paste Magazine:

“Con un ritmo excelente y una sensación segura de sí mismo fuera de la puerta, The Queen’s Gambit es una obra de arte fascinante, radiante y simplemente fascinante. Como Beth, triunfa gracias a su devoción por el amor por el juego”.

Decider:

“Abre un mundo que a veces se siente inescrutable, contado a través de los ojos de un prodigio que abraza su genio, pero es tan humano como el resto de nosotros”.

Mashable:

“The Queen’s Gambit tiene casi todo lo que uno podría pedir en una miniserie dramática. Es íntimo pero cinematográfico, delicado y feroz, y enérgico pero reflexivo”.

The Jewish Chronicle:

“Los creadores Scott Frank y Allan Scott han logrado lo imposible aquí. Han logrado convertir una historia sobre uno de los deportes más dóciles y menos glamorosos en algo verdaderamente mágico y excepcional”.

Vox:

“The Queen’s Gambit tiene fallas. Tal vez sea demasiado largo... Pero The Queen’s Gambit también tiene una buena dosis de Happy-Go-Lucky-ness en su núcleo, de una manera que casi lo convierte en un espejo de esa película”.