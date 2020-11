Basada en la novela homónima de 1983, “Gambito de reina” cuenta la historia de una huérfana prodigio del ajedrez, Beth Harmon, que usa su adicción a las pastillas tranquilizantes para alimentar su brillantez. La estrella de la serie es Anya Taylor-Joy, que ya ha ganado miles de seguidores por su nueva interpretación en la pantalla chica.

Después de derrotar a algunas de las mejores jugadoras del país, Beth se convierte rápidamente en una sensación nacional. Sin embargo, en su vida personal, Beth permanece recluida y sola, siendo este el precio que tiene que pagar por su enorme genio en el ajedrez.

La mini serie de Netflix ha causado sensación no solamente por su increíble trama, sino también por la actuación de Anya Taylor-Joy, la actriz americana con raíces argentinas y británicas que se ha quedado con el corazón de muchos espectadores. Además, ella ha sido reconocida automáticamente por los fans de su trabajo en el cine y la televisión.

Para aquellos que no conozcan su trayectoria, aquí te presentamos una pequeña biografía de la actriz de “Gambito de reina”, cómo comenzó en el mundo de la actuación, sus futuros proyectos y una lista de producciones en las que ha participado a lo largo de su carrera artística.

BIOGRAFÍA DE ANYA TAYLOR-JOY

Todo sobre Anya Taylor-Joy, la protagonista de "Gambito de reina" (Foto: Instagram)

Anya Josephine Marie Taylor-Joy nació el 16 de abril de 1996 en Miami, Florida como la menor hija de seis hermanos. Su madres es de descendencia española y británica, mientras que su padre tiene descendencia escocesa y argentina. De hecho, Anya vivió en Argentina siendo una niña y vivió hasta sus seis años allí.

Después, se mudó a London a los 8 años y encontró en esta experiencia una de las más difíciles de su vida. La pequeña actriz se negó a hablar en inglés por dos años buscando que sus padres vuelvan a Argentina, pero al final continuó sus estudios en Queen’s Gate School de London, época en la que también aprendió ballet.

A sus 16 años, ella fue descubierta por un cazatalentos mientras caminaba frente a una tienda departamental de Harrods. Fue aquí donde decidió firmar con un agente actoral para desarrollar su talento en este arte. Su debut cinematográfico lo tuvo en la película de horror “Vampire Academy” del 2014, pero su escena fue eliminada en el corte final.

Todo sobre Anya Taylor-Joy, la protagonista de "Gambito de reina" (Foto: Instagram)

Su primera aparición televisiva se dio en la serie de drama “Endeavour” del mismo año y en el 2015 apareció en la serie “Atlantis”. Más adelante llegó a participar en la película “The Witch” de horror y en ese entonces también rechazó un papel para participar en una serie de Disney Channel, para terminar la película. Por su actuación ganó numerosos premios y el clamor de los críticos como la nueva promesa de la actuación.

A partir de ese momento continuó formando parte del elenco de “Morgan” en el 2016, “Split” en el 2017, “Marrowbone”, “Thoroughbreds”, “The Miniaturist” y fue elegida para el BAFTA Rising Star Award, además de ganar el Trophée Chopard en el Festival de Cine de Cannes. Para el 2019 volvió a su rol como Casey Cooke en la película “Glass”.

Últimamente también ha sido conocida por su participación en la serie de BBC One “Peaky Blinders”, en el drama de Netflix “The Dark Crystal: Age of Resistance” y más recientemente por la nueva serie “The Queen’s Gambit” como la ya mencionada Beth Harmon, siendo alabada por la audiencia de la plataforma.

SERIES Y PELÍCULAS DE ANYA TAYLOR-JOY

Cine:

Todo sobre Anya Taylor-Joy, la protagonista de "Gambito de reina" (Foto: Instagram)

Vampire Academy (2014)

The Witch (2015)

Morgan (2016)

Barry (2016)

Split (2016)

Marrowbone (2017)

Thoroughbreds (2017)

Crossmaglen (2019)

Glass (2019)

Love, Antosha (2019)

Playmobil: The Movie (2019)

Radioactive (2019)

Emma (2020)

Here Are the Young Men (2020)

The New Mutants (2020)

Last Night in Soho (2021)

The Northman (TBA)

Televisión:

Todo sobre Anya Taylor-Joy, la protagonista de "Gambito de reina" (Foto: Instagram)

Endeavour (2014)

Viking Quest (2014)

Atlantis (2015)

The Miniaturist (2017)

Peaky Blinders (2019)

The Dark Crystal: Age of Resistance (2019)

The Queen’s Gambit (2020)

FOTOS DE ANYA TAYLOR-JOY

Todo sobre Anya Taylor-Joy, la protagonista de "Gambito de reina" (Foto: Instagram)

Todo sobre Anya Taylor-Joy, la protagonista de "Gambito de reina" (Foto: Instagram)

Todo sobre Anya Taylor-Joy, la protagonista de "Gambito de reina" (Foto: Instagram)

Todo sobre Anya Taylor-Joy, la protagonista de "Gambito de reina" (Foto: Instagram)

Todo sobre Anya Taylor-Joy, la protagonista de "Gambito de reina" (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Gambito de dama”, serie de Netflix

Tráiler de "Gambito de dama", serie de Netflix | The Queen's Gambit