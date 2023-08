“Game of Thrones” se ha convertido en una serie de culto con miles de fanáticos en todo el mundo que se pegaron a HBO y así ver todos los capítulos de la historia. Durante las ocho temporadas de la producción se vio a varios personajes que pasaron por la trama, ya sean héroes, villanos, o lo que fuera, marcando un recuerdo imborrable en los espectadores.

En las primeras temporadas del programa, hubo algunos personajes que, seguramente, provocaron una sensación de rabia y uno de ellos fue el rey Joffrey Baratheon, quien ascendió al trono de Hierro tras la muerte de su padre. Aquel papel fue interpretado por el joven irlandés Jack Gleeson, de quien no se supo mucho tras esa producción.

En ese momento, el artista aseguró que se alejaría de la actuación porque había perdido pasión en su trabajo al estar a tiempo completo grabando. Desde entonces, estuvo alejado de las cámaras y trabajando en algunas obras teatrales que no llamaron mucho la atención de los medios de comunicación, por lo que estuvo tranquilo y disfrutando lo que hacía.

Jack Gleeson interpretando al déspota y sádico Joffrey Baratheon de “Game of Thrones” (Foto: HBO)

EL REGRESO DE JACK GLEESON Y SU NUEVA APARIENCIA

Después de 10 largos años, el actor Jack Gleeson volverá a participar en una producción televisiva y lo hará gracias a la serie “The Famous Five” de la BBC, la cual es una adaptación de los libros infantiles de Enid Blyton, que relatan la historia de cinco exploradores mientras se encuentran con aventuras, misterios, secretos y traiciones.

En esta producción inglesa, el ahora actor de 31 años interpretará a Wentworth y ya hay unas pequeñas imágenes de lo que será su trabajo. Precisamente, eso es lo que ha generado un rebote increíble en todo el mundo, pues varios usuarios en redes sociales han quedado totalmente impresionantes con la nueva apariencia de él para este personaje.

A diferencia de lo visto en “Game of Thrones”, Gleeson ahora ya se ve más madura, dejó el cabello rubio por el negro y ahora hasta tiene un pequeño bigote en el rostro. Sin duda, un look irreconocible, al punto de que muchos no se darían cuenta que se trata del mismo intérprete.

Lo que sí se mantiene igual es que seguirá dándole vida a un personaje villano. Por más que los años pasan, hay cosas que jamás cambiarán, aparentemente...

Jack Gleeson en la serie "The Famous Five" (Foto: BBC)

