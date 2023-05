La producción de “A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, el nuevo spin-off de “Game of Thrones” tras “House of the Dragon”, se ha detenido. A través de una publicación en su blog personal, el autor George R.R. Martin manifestó su apoyo a la huelga de del Sindicato de Escritores de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) y, en consecuencia, tomó la decisión de postergar la redacción de los libretos del programa de HBO.

Vale precisar que las manifestaciones del gremio de guionistas iniciaron el 2 de mayo del 2023 y, entre sus principales demandas, se exige la mejora de condiciones laborales y un salario más justo en plena era del streaming.

Hasta el momento, se sabe que proyectos como la última temporada de “Stranger Things” y la película “Blade” del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) se han visto afectados por la medida. A estos, ahora se les suma “El caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante”, la esperada serie derivada de “Juego de Tronos”.

¿QUÉ DIJO GEORGE R.R. MARTIN SOBRE LA HUELGA DE GUIONISTAS?

El pasado 7 de mayo, George R.R. Martin publicó un artículo titulado “Strike!”. En este, se mostró a favor de la huelga de guionistas de Hollywood, pese a que no puede sumarse a las protestas de manera física: “No estoy en Los Ángeles, así que no puedo hacer piquetes como lo hice en 1988, pero quiero que conste en acta mi apoyo total, completo e inequívoco a mi gremio”, escribió.

A continuación, reflexionó sobre las protestas y su relevancia: “¿Cuánto durará la huelga? Ni idea. Tal vez los miembros de la AMPTP entren en razón mañana y ofrezcan algunas concesiones significativas, y todo el asunto pueda zanjarse la semana que viene. Sin embargo, yo no apostaría el rancho por ello”.

“He pasado por varias de estas situaciones desde que empecé a escribir para televisión y cine en 1986. La huelga de 1988, la primera en la que participé, duró 22 semanas, la más larga de la historia de Hollywood. La huelga de 2007-2008, la más reciente, duró 100 días. Esta puede durar más. Los problemas son más importantes, en mi opinión, y nunca he visto al gremio tan unido como ahora”, puntualizó.

El autor George R.R. Martin es reconocido por su serie literaria "Canción de hielo y fuego" (Foto: AFP)

GEORGE R.R. MARTIN DETUVO LA PRODUCCIÓN DEL NUEVO SPIN-OFF DE “GAME OF THRONES”

El escritor estadounidense también tuvo la oportunidad de referirse a las consecuencias de la huelga en sus propios proyectos. Por ejemplo, explicó que la segunda temporada de “Dark Winds” ya estaba en etapa de post-producción y pronto se transmitiría a través de AMC.

Por otro lado, confirmó que los guiones de los 8 episodios de la segunda entrega de “House of the Dragon” estaban listos y no tendrán más modificaciones. En sí, todo queda en manos de los directores, el reparto y el equipo de producción.

Sin embargo, la adaptación del primer libro de la serie de novelas “Los cuentos de Dunk y Egg” no corre con la misma suerte. Esta ficción aún está en etapa de redacción, por lo que se ha visto directamente afectada por las manifestaciones.

“La sala de guionistas de ‘A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight’ está cerrada mientras dure la huelga. Ira Parker y su increíble equipo de jóvenes talentos están en los piquetes”, señaló George R.R. Martin.

En estas circunstancias, evidentemente no hay una fecha fija de reinicio de labores, pues el autor ya dejó claro que esperará hasta que se atiendan las solicitudes de su gremio.

La nueva serie de HBO que se situará en el universo de "Game of Thrones" (Foto: HBO)

¿DE QUÉ TRATA “A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS: THE HEDGE KNIGHT”?

“El caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante” relata las aventuras de Ser Duncan el Alto, el héroe que a los 16 años decidió participar en el Torneo de Vado Ceniza.

Así se lee en la sinopsis oficial del programa: “Un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto (también conocido como Dunk) y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva. Grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”.