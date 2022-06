La película “Garra” se ha posicionado como la más vista en estos momentos en diferentes países del mundo y ha recibido una buena crítica por parte de los especialistas. De la mano de Adam Sandler y la actuación de Juancho Hernangómez, este filme que muestra la superación y perseverancia de un joven basquetbolista, promete ser de los mejores del año en todas las plataformas de streaming.

A estas alturas es difícil imaginarse que otro actor que no sea el español hubiera encarnado el personaje principal de la producción de Netflix debido a que su talento le dio la cuota necesaria para el éxito tan esperado. Sin embargo, ello pudo haber sido así debido a una negativa del propio artista, quien pasó meses rechazando el proyecto.

Y es que, aunque parezca difícil de creer, Juancho Hernangómez se negó en múltiples ocasiones en actuar en dicho proyecto, según lo que él mismo ha revelado en una reciente entrevista.

En la vida real, Juancho Hernangómez es un basquetbolista español que juega en la NBA (Foto: Netflix)

JUANCHO HERNANGÓMEZ NO QUERÍA ACTUAR EN “GARRA”

Juancho Hernangómez, quien interpretó a Bo Cruz, reveló en una entrevista para Variety que no quería actuar en la película comandada por Adam Sandler y que rechazó la propuesta por muchos meses. Además, se animó a contar las razones por las que, por ese entonces, tomó tal decisión.

“Mi agente me llamó antes del covid para intentar que hiciera una prueba para la película, pero yo estaba centrado en el basquetbol en ese momento. Le dije que no durante cinco meses”, sostuvo el deportista de 26 años.

¿CÓMO JUANCHO HERNANGÓMEZ CAMBIÓ DE OPINIÓN?

En la misma conversación, el basquetbolista se animó a contar los motivos, por lo que, finalmente, optó por hacer la audición para el papel de uno de los personajes en la película “Garra”.

Casualmente, fue la pandemia lo que lo obligó a aceptar la propuesta, teniendo en cuenta que el basquet se había puesto en pausa y que estaba encerrado en su casa muy aburrido. Además, mencionó a su hermana como el aliciente para dar ese agigantado paso.

“Entonces llega el covid, se acaba el basquetbol y no tengo nada más que hacer. Estaba en la cuarentena en casa de mi hermano y me aburría mucho. Fue mi hermana la que me empujó a hacer la audición. Eso es lo único bueno que trajo la pandemia”, comentó el artista de 2.06 m.

¿EL BALONCESTO O LA ACTUACIÓN?

Debido a que el éxito de “Garra” ha sido muy grande en varios países, muchos ven a Juancho Hernangómez como una promesa en la actuación, pero eso no sería algo que se vaya a cristalizar, al menos por ahora.

El deportista ha afirmado que, en estos momentos, está centrado en su carrera como basquetbolista, por lo que quiere seguir en la NBA. Como recordaremos, el español forma parte de la plantilla de los Utah Jazz.

Sin embargo, también reconoció que no le cierra las puertas a una posibilidad de actuación, por lo que todo lo decidirá el futuro.