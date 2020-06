La película “Gasparín” (“Casper”, en su idioma original”) se estrenó en 1995, producida por Gerald R. Molen, Steven Spielberg y Steve Waterman; y dirigida por Brad Silberling. La cinta fue un gran éxito de taquilla y todo parecía llevar a una continuación de la historia. Sin embargo, eso nunca pasó.

Casper es, sin duda, uno de los fantasmas más queridos de la historia. Su película, basada en la serie de dibujos animados “Casper the Friendly Ghost”, fue una de las cintas más esperadas por los fans de la época: ganó $287,9 millones de dólares en un presupuesto de $55 millones.

Lo que muchos fanáticos no entendieron nunca es por qué “Gasparín” no tuvo una segunda parte. Cabe mencionar; sin embargo, que en 1997 se estrenó “Casper, la primera aventura” publicitada como una secuela, pero que no representó una continuación de la cinta de 1995. Esta, no mantiene la continuidad con la primera película.

“Gasparín” se estrenó en 1995, producida por Gerald R. Molen, Steven Spielberg y Steve Waterman; y dirigida por Brad Silberling (Foto: Universal Studios)

Pero, ¿Por qué nunca se hizo una secuela? ¿Hay un motivo real? En su momento, Universal Pictures quería una secuela, que marcara el regreso del elenco. A continuación, te contamos por qué eso no sucedió, pese a que apuntaba a ser un éxito rotundo.

¿POR QUÉ NUNCA SE HIZO “GASPARÍN” 2?

Poco después del estreno de la primera película, se propuso una secuela y se escribió un borrador del nuevo guion. En la cinta habían participado como protagonista Christina Ricci, Bill Pullman y Cathy Moriarty, entre otros; los dos primeros actores se encontraban realizando otros proyectos y Universal Pictures no estaba dispuesto a esperar a que estuvieran disponibles.

Es por ello que crearon una serie de dibujos animados como secuela, llamada “The Spooktacular New Adventures of Casper” (conocida simplemente como “Gasparín” en América Latina).

“Gasparín” se estrenó en 1995 y no tuvo más películas (Foto: Universal Studios)

Unos años más tarde, Simon Wells, director de “Príncipe de Egipto”, fue contratado para escribir un nuevo guion de “Casper” 2 y dirigir la misma. El deseo de contar con Pullman y Ricci en sus roles aún continuaba vigente. Sin embargo, a mediados de 2000, el estudio decidió desechar la segunda película del fantasma.

Según Universal, creyó que realizar una segunda película implicaría un costo que no tenía sentido invertir muchos años después del éxito de la cinta original. Además de ello, Ricci no estaba dispuesta a regresar, pues ya era una adulta y quería superar el tipo de roles que había desempeñado como una estrella infantil.

Lamentablemente, esos factores terminaron por sepultar a “Casper” 2. Sin embargo, no se descarta que algún día el fantasma regrese a la pantalla grande, teniendo en cuento que en los últimos años se han estrenado remakes que hace algún tiempo no pasaban por la mente de nadie. Hasta entonces, aquellos que crecieron con el original esperarán con ansias una secuela de personaje favorito.

VIDEO RECOMENDADO

No te pierdas todos los estrenos de junio

Estrenos Netflix Junio 2020: lista completa de series, películas y documentales del mes