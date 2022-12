Gavi tiene 18 años y marcó un gol en su primer partido en el Mundial Qatar 2022, competencia de la que España fue eliminada por Marruecos en penales. Pero antes, cuando todo era esperanza para el equipo de Luis Enrique, el jugador hizo uno de los siete goles contra Costa Rica, en un desempeño celebrado por el mismo rey Felipe VI, quien visitó al equipo tras el partido. Lo que sorprendió es que el monarca le pidió su camiseta autografiada, la cual habría sido para la princesa Leonor, de acuerdo a información de Socialité.

De inmediato, los rumores sobre la posible relación entre Gavi y Leonor no se hicieron esperar, así como los memes, que inundaron las redes sociales. El futbolista, por supuesto, no se ha pronunciado al respecto hasta el momento, lo que no ha detenido la avalancha de curiosidades.

Por ejemplo, el deportista ha empezado a ser llamado “El Principito” en los comentarios que recibe en su cuenta oficial de Instagram. ¿El atacante del Barcelona podrá formar parte de la monarquía de su país? Esa es la gran pregunta que se han hecho sus seguidores.

A su corta edad, Gavi sigue sorprendiendo al mundo, sobre todo por su desenvolvimiento en el Mundial, a pesar de que ya ha sido eliminado. Ahora, también ha dejado varios comentarios sobre su vida sentimental. Aquí te contamos lo que se sabe de la pareja del deportista español.

Gavi firmando la camiseta del Rey Felipe VI (Foto: Real Federación Española de Fútbol / Twitter)

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE GAVI?

No se sabe quién es la pareja actual del futbolista español Gavi. Los rumores de que sería la princesa Leonor han sido descartados porque la joven tendría una relación sentimental con un amigo de 18 años, de acuerdo a una colaboradora de “Socialité”, quien dio más detalles de quien sería el novio de la hija de Felipe VI.

“La pareja de Leonor es un compañero de clase que ya tiene los 18 años (...). Es un chico alto, moreno, con pelo rizado y barba”, describió la fuente del citado medio sobre el chico que se habría ganado el corazón de Leonor, pese a los deseos de los usuarios de que tuviera un romance con Gavi.

Al menos, esa idea solo quedaría en lo platónico, porque no se ha conocido si el jugador del Barcelona tenga una novia. Se ha deslizado que podría tener una relación con una joven que le dio su número de celular cuando firmaba autógrafos, en un video que se viralizó de inmediato en las redes sociales. Pero no hay nada confirmado hasta ahora.

Gavi celebrando su gol en Qatar Mundial 2022 (Foto: Reuters)

¿QUIÉN ES GAVI?

Gavi es un joven futbolista español que tiene como club actual al Barcelona. Nacido en Sevilla, el deportista destacó desde pequeño en el Liara. Luego, fue fichado a las inferiores del Betis y, al demostrar su talento, en poco tiempo ya estuvo jugando en La Masía del Barcelona, en 2015.

Su paso en las menores al Barcelona B se terminó dando con el tiempo, en especial por el interés que Xavi Hernández le puso al centrocampista. De esta manera, no faltó mucho para que fuera incluido en el primer equipo del Barza durante la temporada 2021/2022, destacando en el estilo de juego de Xavi.