Génesis Tapia: las respuestas más desgarradoras que contestó durante El valor de la verdad

Génesis Tapia participó en El valor de la verdad donde contó pasajes oscuros de su vida. Ella contestó hasta la pregunta número 20 y se llevó 25 mil soles.

La bailarina se quebró en varios momentos cuando recordó pasajes de su infancia y adolescencia, e incluso cuando esperaba a su cuarto bebé, a quien perdió tras discutir con su pareja.

Tapia sufrió una descompensación durante la grabación del programa, que tuvo que ser suspendido por 20 minutos, luego de hacer una impactante revelación en el sillón rojo relacionada a un duro momento cuando tenía 14 años.

Otro de los momentos dolorosos que vivió fue cuando contó la pérdida de su cuarto hijo y cómo trató de reanimarlo. A continuación, las respuestas más desgarradoras que dio Génesis Tapia en el sillón rojo de Beto Ortiz.

PERDIÓ A SU CUARTO HIJO



¿Perdiste a tu cuarto hijo por culpa de Kike Márquez?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Él es mi todavía esposo. Tenemos juntos una hija y cuando estaba embarazada de cinco meses nos enfrascamos en discusiones, al igual que cuando estaba esperando a mi otra pequeña y debido a eso nació con problemas al corazón. Pero la segunda vez que estoy embarazada nuevamente volvimos a las peleas por mentiras de él, en una de esas me empuja y caigo, como empecé a sentir dolores fuertes llamo a mi ginecólogo y tomé mis pastillas, me voy a dormir y cuando despierto mi cama estaba mojada, pero de sangre. Ante mis gritos, mi mamá y él me llevan cargando a la clínica. Aquí el doctor me dice que mi hijo estaba agonizando dentro de mí, ahí sentí que me partía en dos, no de cuerpo, sino de alma”, contó entre lágrimas.

“A eso de las 7 de la noche voy al baño, ayudada por mis padres, cuando siento que mi bebé se me vino, lo vi mitad morado por la asfixia, lo único que hice fue acercarlo a mi pecho y ponerlo junto a mi corazón para ver si así vivía, de ahí no recuerdo más. Por eso mi desesperación cuando mi hija sufre varios paros respiratorios, creo que no podría recibir un golpe más", manifestó.

VIOLENCIA SEXUAL CUANDO ERA ADOLESCENTE



¿Te violaron a los 14 años?

Respuesta: Sí (Verdad)



Antes de contestar, Génesis Tapia se puso muy tensa. "Se lo conté a alguien, pero no me hizo caso. Él era la nueva relación de mi mamá biológica, no era el papá de mis hermanos, sino otro. Un ser muy malo que le rompía las fotos de su papá a mis hermanos [...]. En ese entonces, mi mamá iba al mercado y mi madre biológica la acompañaba al carro porque una vez la habían asaltado, fue cuando comenzó a cargarme y me llevaba a su cama. Cuando pasó la segunda vez se lo conté a un familiar, pero no hizo nada”, narró muy apenada recordando ese momento.

“Así fue varias veces hasta que en una de esas tantas cargadas pudo violarme y concretar el hecho una madrugada. Sentí que robó mi cuerpo y alma. Cuando terminó fui a mi habitación y no me levanté fingiendo que estaba enferma. Esa noche me bañé por mucho tiempo y llamé a mi abuelo, quien era un policía retirado, pero no le dije nada por temor a que use su arma y termine preso, y le señalé que me había venido la menstruación con el fin de que me dé dinero para comprar unas toallas higiénicas, algo que hizo", manifestó.

INTENTO DE SUICIDIO

​

¿Quisiste matarte tomando veneno para ratas?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Luego que mi abuelo me dejó el dinero [para comprar toallas higiénicas], me fui a una ferretería alejada de mi casa a comprar veneno para ratas y regresé, me metí a mi habitación con una jarra de leche y un vaso. Me quedé sentada y observando hasta que lo tomé y me puse en la esquina con las rodillas sobre mi pecho esperando a que llegue el momento. Sentí que mi cuerpo empezó a ponerse duro y me dio mucho miedo, como si electricidad pasara por mi cuerpo y grité”, contó entre sollozos.

“Mi abuela y hermanas entraron y con ayuda de mis vecinos me llevaron a la clínica. Escuché cuando el doctor decía que no había nada más que hacer. Recuerdo que mi abuela gritaba y no escuché más. Estuve en coma 4 o 5 meses, clínicamente había muerto. Ahí perdí mi voz para el canto [...]. Me duele porque yo hablé de eso [las cargadas antes de la violación] y nadie me creyó, ese adulto hizo caso omiso y después su indiferencia. Nunca lo denuncié", narró señalando que nadie debe temer acusar a sus agresores.

VIOLENCIA FAMILIAR DESDE NIÑA

​

¿Veías cómo tu padrastro golpeaba a tu madre?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Él era drogadicto y venía ebrio. Mi hermana menor y yo nos escondíamos, pero como yo era la mayor, arropaba a mi hermana, creyendo que así no escucharía los maltratos, y la metía debajo de la cama. Él rompía todo, incluso una vez aventó a mi mamá del carro y producto de ello le salió un tumor, algo que ya superó. Los primeros días que empezó a pegarle yo alcancé a ponerme al medio y me caía los golpes también. Mi mamá al darse cuenta me encerraba con llave y desde ahí yo escuchaba todo. Su relación terminó cuando él se fue a Italia".

GOLPEADA POR SU EXPAREJA

​

¿Te rompió la boca de un puñete tu expreja Carlos Gonzáles?

Respuesta: Sí (Verdad)



"En las discotecas yo usaba vestidos coquetos y era inevitable que no me miraran. Cuando se hacía más noche, él comenzaba a alucinar y me lanzaba cachetadas, algo que comencé a verlo normal. Tenía 19 años y no paré las agresiones porque como venía de un ambiente así, pensé equivocadamente que lo hacía por cuidarme y porque me amaba”, señaló.

“Una tarde salgo de la escuela de música y él me llama y comienza a insultarme, como le corté fue a mi casa y golpea la puerta. Al abrirle me arrastra de los cabellos por las escaleras y empieza a golpearme hasta dejarme inconsciente. Lo primero que hice al levantarme es ir a la casa de Karla Tarazona, donde hago la denuncia, pero Carlos al enterarse me amenaza con mi familia para desmentirlo. Algo que hago por temor a que les hagan daño y fue así que fui a programas a desmentir algo que en realidad sí había pasado", reveló en El valor de la verdad.

AMENAZAS DE MUERTE

​

¿Te amenazó de muerte tu expareja Carlos Gonzáles?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Cuando lo denuncio, él me dice 'te jodiste, no sabes con quién te has metido'. Me señaló que dejara de hablar de él o me iba a desgraciar la vida. 'Yo te mato, tu vida no me cuesta más de 200 soles'. Si me amenazaba a mí no me hubiera importado tanto porque estaba destruida y venía de cosas así. Mi vida no me importaba tanto, pero él se agarró con mis abuelos e hizo que desistiera".

TODAS LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ

1. ¿Te besó Michelle Soifer dentro de una piscina?

Respuesta: Sí (Verdad)



2. ¿Mandaste a golpear a Michelle Soifer?

Respuesta: No(Verdad)



3. ¿Te peleaste con Leysi Suarez?

Respuesta: Sí (Verdad)



4. ¿Te escupió Rosangela Espinoza?

Respuesta: Sí (Verdad)



5. ¿Golpeaste a Melissa Paredes?

Respuesta: Sí (Verdad)



6. ¿Fingiste estar con el padre de tu hijo para que no te botaran del reality?

Respuesta: Sí (Verdad)



7. ¿Te afanaba Yordy Reyna?

Respuesta: Sí (Verdad)



8. ¿Saludabas a Nilver Huarac con un beso en la boca?

Respuesta: Sí (Verdad)



9. ¿Tuviste un choque y fuga con John Kelvin?

Respuesta: Sí (Verdad)



10. ¿Te contactó el narcotraficante Turbo para que lo visites en la cárcel?

Respuesta: Sí (Verdad)



11. ¿Te ofrecieron 35 mil dólares para hacer un trío?

Respuesta: Sí (Verdad)



12. ¿Te rompió la boca de un puñete tu expareja Carlos Gonzáles?

Respuesta: Sí (Verdad)



13. ¿Te amenazó de muerte tu expareja Carlos Gonzáles?

Respuesta: Sí (Verdad)



14. ¿Perdiste a tu cuarto hijo por culpa de Kike Márquez?

Respuesta: Sí (Verdad)



15. ¿Veías cómo tu padrastro golpeaba a tu madre?

Respuesta: Sí (Verdad)



16. ¿Pensabas que tu abuela era tu madre?

Respuesta: Sí (Verdad)



17. ¿Es tu papá el hermanastro de tu mamá?

Respuesta: Sí (Verdad)



18. ¿Te violaron a los 14 años?

Respuesta: Sí (Verdad)



19. ¿Quisiste matarte tomando veneno para ratas?

Respuesta: Sí (Verdad)



20. ¿Has estado destruida por la cocaína?

Tocan botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Has sido dama compañía?

Respuesta: No (Verdad)