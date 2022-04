¿Cómo habían preparado su casa Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo para recibir al hijo que perdieron? Las muestras de solidaridad a la célebre pareja no cesan. Ya sea del ámbito futbolístico, por el jugador del Manchester United, o del ambiente de la farándula, el pésame a ambos ha sido unánime. La pérdida de uno de sus mellizos, como es obvio, los ha dejado “devastados”. Por eso mismo, los seguidores de Georgina y Cristiano buscan estar al tanto de cómo van asimilando el dolor sus ídolos.

El delantero y capitán de la selección de Portugal no participó del encuentro de Manchester United ante Liverpool del último martes 19 abril, pues no había pasado ni 24 horas del inesperado deceso de su sexto hijo. Recién este miércoles, y visiblemente golpeado, el “Bicho” retornó a los entrenamientos con los “Red Devils”.

La modelo y empresaria española sigue en reposo en la clínica donde dio a luz a su hija, quien felizmente no tuvo inconvenientes y se encuentra estable y sana. No obstante, existen muchas cosas que la pareja deberá reorganizar ahora que no será seis hijos los que tendrán a su cargo, sino solo cinco.

Cristiano y Georgina con toda la familia, cuando los mellizos aún estaban en el vientre de la madre (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

CRISTIANO RONALDO: ¿CÓMO ESTÁ GEORGINA RODRÍGUEZ TRAS DAR A LUZ?

La pareja anunció el último lunes 18 de abril en un comunicado, que se difundió a través de las redes sociales de cada uno, que habían perdido a uno de los dos hijos que Georgina Rodríguez iba a dar a luz en un parto programado.

“Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, expresaron en parte del comunicado que llevaba la firma de Cristiano Ronaldo y Georgina.

Sin embargo, la pregunta de cómo se encuentra la madre y la hija que dio a luz rondaba las redes sociales. Afortunadamente para todos sus seguidores, la cuñada de Georgina y hermana de Cristiano, Katia Aveiro, aseguraba con un comentario en redes que ambas están bien y que la niña -cuyo nombre aún no se sabe- está “firme, fuerte y llena de salud”.

Por su parte, Cristina Tárrega, amiga de Georgina, compartió sus impresiones en “El programa de Ana Rosa”. La colaboradora, que ha compartido momentos de ocio con la española de raíces argentinas, ha asegurado que Rodríguez está “positiva” a pesar del “palo tan gordo” que supone perder a un bebé.

Georgina Rodríguez, junto a tres de los cinco hijos que tiene ahora con Cristiano Ronaldo (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

GEORGINA Y CRISTIANO: ¿CÓMO HABÍAN ORGANIZADO SU CASA PARA RECIBIR AL HIJO QUE PERDIERON?

Otro de los detalles que los curiosos y seguidores de la pareja andaban intentando conocer es cómo harán con las cosas y preparativos que tenían para los mellizos de Georgina y Cristiano Ronaldo, ya que ahora solo utilizarán para la nena. Belén Esteban, una colaboradora española y que tiene una buena relación con la modelo, afirmó en el programa “Sálvame Naranja” cómo se siente la pareja.

Aseguró que tenían “muchísima ilusión” con el nacimiento de sus mellizos. Además confirmó que “era un parto programado como otros tantos. No era una cuestión de tiempo”. De igual forma, corroboró lo expresado por fuentes cercanas a Cristiano y Georgina. “Están afectados” porque lo tenían todo preparado, “con su cuarto, sus dos cunitas, sus cositas”, a pesar de ello tienen la ilusión de haber tenido a una niña, que le han dicho que es “preciosa”.