Hay fechas que son especiales y llenas de amor, como es el caso de Navidad. En este día todos los malos entendidos y discusiones quedan de lado y solo se proyectan buenos deseos para los familiares y amigos. Esto lo sabe muy bien la actriz mexicana Geraldine Bazán quien no se quedó atrás y al igual que los niños también le envió una carta a Papá Noel. Todo quedó registrado en un video compartido en YouTube.

La expareja de Gabriel Soto , con quien tiene dos hijas, hizo un repaso por todas las cosas especiales que espera recibir para el 2020 y sus fans en redes sociales destacaron el tono conciliador y amoroso con el que deseó un nuevo año lleno de armonía y felicidad, teniendo en cuenta que los últimos meses continuaron los enfrentamientos con el padre de las niñas y su novia Irina Baeva.

Geraldine Bazán , de 36 años, empezó pidiendo mucha salud para ella y todos los que ama. “Para mí lo más valioso e invaluable que podemos tener en la vida es la salud (...) El amor es lindo pero si no se tiene salud no se puede disfrutar de otra bendición”, se le escucha decir en el video de YouTube.

La grabación, que también fue subida a Instagram, incluye un segundo deseo y este tiene que ver con el trabajo, algo que “me encanta”. “Mucho trabajo muy bien pagado para poder tener mucho dinero, viajar, comer delicioso”, reconoce la actriz quien agrega que esto tiene un fin especial y es asegurar “la educación superior de mis hijas, para que ellas puedan decidir dónde quieren estudiar aquí en México u otro país”.

Salud, dinero y amor

Si bien Geraldine Bazán empezó pidiendo salud para ella y sus seres queridos y nuevos proyectos laborales, también llegó el momento de hablar de un tema que es una constante pregunta en redes sociales: una nueva pareja. Si bien reconoció estar pasándola muy bien como soltera y tras oficializar su divorcio de Gabriel Soto, la actriz no se mostró tan preocupada por la llegada del amor, pues confía en que esto se dará en el momento oportuno.

“¿Por qué todos me quieren ver con novio? Relájense, bájenle a su intensidad. Estoy tan enfocada en otras cosas que no está dentro de esta carta a Santa, Diosito me lo mandará cuando tenga que ser y mientras tanto yo me la estoy pasando ¡bomba!“, aseguró. Además, fue muy tajante al indicar que “ser una buena persona es la religión que deberíamos tener todos en el mundo”.

Navidad con sus ‘mosqueteras’

Si bien hace unos días fue Rosalba Ortiz, mamá de la actriz, quien aseguró que este año las niñas Elisa Marie y Alexa Miranda pasarían Navidad con su papá Gabriel Soto y el Año Nuevo con Geraldine Bazán, ella se encargó de desmentir la información con una publicación en Instagram. En ella contó que pasaron la Nochebuena de viaje, juntas y haciendo una pijamada mientras conversaban del nacimiento de Jesús. Además, se sabe que el galán de telenovelas ya planea recibir el 2020 junto a sus hijas y su novia Irina Baeva.

