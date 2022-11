Con 39 años de edad, Geraldine Bazán es una actriz consolidada en el mundo de las telenovelas y películas en México, cumpliendo el sueño de muchas chicas que quisieran dedicarse a eso por todas sus vidas, por lo que se podría considerar como alguien privilegiada y que lo consiguió todo, pero ello no es así.

Si bien la mexicana es muy feliz por haberse convertido en actriz, a lo largo de sus años también ha tenido sueños que no ha podido cumplir, al menos de momento. Por ejemplo, hace unos días conocimos de sus ganas de convertirse en psicóloga, meta que todavía podría cumplir, pues ella ha asegurado que está a tiempo para cumplirlo.

No obstante, hay otro objetivo que la artista quiso cumplir en su vida, pero no lo logró. A diferencia de estudiar la carrera ya mencionada, esta meta la tiene ya enterrada debido a que considera que no tiene el talento suficiente para cumplirlo, así que no piensa intentarlo.

Geraldine Bazán tiene 39 años y una carrera en constante crecimiento en la actuación (Foto: Geraldine Bazán / Instagram)

EL SUEÑO DE GERALDINE BAZÁN QUE NO PUDO CUMPLIR

En entrevista con el programa “De primera mano” de Imagen Televisión, Geraldine Bazán habló de varios sueños que tuvo en su vida. Es más, allí manifestó su deseo de estudiar psicología, pero eso no sería lo único porque reveló otro detalle que, seguramente, la mayoría de personas no lo conocían.

De acuerdo a lo expresado por ella misma, le hubiera gustado convertirse en bailarina clásica, pero no tuvo la capacidad necesaria para ello, por lo que optó por no tentar esa posibilidad.

“Me hubiera gustado ser bailarina clásica, pero para ello, realmente, hay que nacer con los dotes”, dijo Geraldine Bazán.

De esta manera los fans de la actriz suman una sensación agridulce. Y es que tuvieron la chance de saber algo de su artista favorita, pero a su vez, no podrán verla cumplir ese sueño, lo cual les hubiera gustado mucho.

Solo queda ver si realmente se ha mentalizado en estudiar psicología, tal y como ella lo ha dicho, y lo concreta.

DATOS PERSONALES DE GERALDINE BAZÁN