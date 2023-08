Después de haber emitido un comunicado en el que mencionó tomarse un descanso de todo el mundo del espectáculo, Gabriel Soto recibió el apoyo de muchas personalidades y su ex esposa Geraldina Bazán no fue la excepción. Y es que, la mujer apareció para darle un mensaje de aliento por las complicaciones de salud que estaría viviendo el hombre de 48 años.

A pesar de mantenerse separados hace algún tiempo y de tener una relación netamente cordial por sus dos hijas, Geraldine Bazán sorprendió a más de una persona al referirse a Gabriel en estos momentos complicados para él, ya que, aqueja problemas de salud que lo alejan eventualmente de sus compromisos artísticos.

Lo mejor para Gabriel

Durante una conversación con los medios, Geraldine fue consultada por la actualidad de Gabriel, por lo que ella confesó que no le gusta hablar de estos temas en público, por lo contrario, entiende que es mejor manejar estas situaciones en privado y con los involucrados, en este caso sería con Soto. “La verdad es que esos temas se tratan en privado. En este caso ya saben que no hablo de para nada de esos temas y no me gusta entrar en detalles y que se hagan notas donde no las hay, pero nada, todo saldrá muy bien”, afirmó.

Sin embargo, lejos de mostrarse indiferente a lo ocurrido, Bazán aseguró desearle mucha suerte en la recuperación y, además, dio a conocer que Gabriel era una persona que podía recuperarse rápido por ser muy sana. “Por supuesto. Va a estar muy bien, es un hombre muy sano”, finalizó diciendo.

VIDEO RECOMENDADO:

La sensible noticia del fallecimiento de Angus Cloud, conocido especialmente por su papel de Fezco O’Neill en la exitosa serie de HBO, Euphoria, ha dejado a más de un fan conmocionado.