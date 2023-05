El final de “Sálvame” ha provocado muchas reacciones entre los famosos y la de Gerard Piqué no ha pasado desapercibida. El exjugador del Barcelona ha mostrado su alegría por la cancelación del programa de Mediaset, que emitirá su último programa el próximo 16 de junio.

Como se dio a conocer, Mediaset decidió cancelar “Sálvame” tras más de 14 años al aire. El programa que llevó a otro nivel el periodismo del corazón tiene los días contados. Una decisión que tomó por sorpresa tanto a los espectadores como a los propios trabajadores del formato.

Gerard Piqué se ha mostrado a favor de la cancelación del programa de Telecinco durante la retransmisión del lunes 8 de mayo de la After Kings en Twitch. Esto, por supuesto, ha generado cuestionamientos hacia la expareja de Shakira. ¿Qué dijo sobre el adiós de “Sálvame”? Aquí te lo contamos.

Gerard Piqué celebró el fin de “Sálvame” (Foto: Gerard Piqué/ Instagram)

GERARD PIQUÉ CELEBRÓ QUE “SÁLVAME” FUE CANCELADO

Durante la retransmisión del lunes 8 de mayo de la After Kings en Twitch, Gerard Piqué celebró que el programa “Sálvame” fue cancelado por Mediaset. De hecho, el exjugador del Barcelona se mostró contento con la noticia y hasta bromeó con el tema.

“Hemos hecho que se acabara Sálvame”, dijo Gerard Piqué entre risas. “¿Estaba dentro del contrato? Di la verdad”, le comentó un compañero, haciendo referencia al acuerdo entre el exfutbolista y Mediaset para emitir en Cuatro los partidos de la liga de fútbol de Twitch.

“No era por contrato que impusiera que se acabará Sálvame, que se haya acabado no me parece mal”, contestó la expareja de Shakira, recibiendo un par de abucheos por algunos de los presidentes de la Kings League.

Gerard Piqué causó polémica por sus declaraciones sobre la cancelación de “Sálvame”, programa de Mediaset. (Foto: Gerard Piqué/ Instagram)

“¿Qué te ha hecho Belén Esteban?”, le preguntó Ibai Llanos. “¿Qué que me ha hecho? ¿Qué que me ha hecho...?”, respondió Gerard Piqué, quien con un gesto evidenció que no ha tenido buena relación con el programa.

“Pero que es indecente lo que hacen en ese programa. Es todo mentira. Es mejor que se acabe, para la sociedad es mejor que se acabe, punto”, agregó el deportista.

¿GERARD PIQUÉ SE LLEVABA MAL CON “SÁLVAME”?

La relación entre Gerard Piqué y el programa del corazón nunca ha sido fluida. La tensión se generó luego de que se hizo pública la ruptura del exjugador del Barcelona y Shakira. De hecho, “Sálvame” bromeó con el tema.

Esta situación le causó incomodidad a Gerard Piqué, quien ahora muestra que está a favor de la desaparición del programa de Mediaset.