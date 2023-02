Mientras Shakira lanza dardos en forma de canciones y hasta por TikTok, Gerard Piqué responde con muestras de afecto hacia su nueva novia Clara Chía Martí, considerada la manzana de la discordia en la mediática relación. La nueva pareja de moda fue vista muy amorosa en público, tras solucionar unas diferencias.

El 4 de junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué firmaron un comunicado en el que confirmaban su separación, tras casi 12 años juntos y dos hijos en común, Sasha y Milan. La cantante colombiana conocía a la becaria, pero nunca lo tomó en cuenta porque no la veía como una amenaza para su relación. Sin embargo, hoy en día le dedica canciones y se le atribuye el fin de su era con la exestrella del Barcelona.

Ahora, Shakira ha retomado con fuerza su carrera, no para de facturar; mientras que Piqué claramente busca demostrar que está enamorado de Chía Martí.

¿CÓMO FUE LA DEMOSTRACIÓN AMOROSA DE PIQUÉ Y CLARA CHÍA EN EL PALCO DE UN ESTADIO?

Gerard Piqué no quiere ocultar lo que siente por Clara Chía, es más lo grita a los cuatro vientos y también por Instagram. Pasea con ella de la mano y ya no duda en darse apasionados besos en lugares públicos. ¿El qué dirán? Ya no importa. Han soportado los embates de tres canciones de Shakira, que amenaza con más. ¿Será un amor está a prueba de balas?

Clara Chía y Gerard Piqué pasean en público en Barcelona (Foto: Europa Press)

La controvertida pareja fue grabada durante un partido disputado por el equipo de Piqué, el FC Andorra, cuando seguía el encuentro desde un palco del estadio. Estaban de una posición bastante visible, frente a una mesa con bocaditos y bebidas, demostrando que no trataban de ocultarse, pues podían haberse sentado junto a sus amistades que miraban el partido desde las gradas.

Gerard Piqué y Clara Chía, al parecer, no se ponían de acuerdo sobre un tema. Él le hablaba y ella le hacía un gesto de que no le parecía lo que el exfubolista le decía, pero luego terminaron comiéndose a besos. Piqué se le acerca, la besa. Ella lo acaricia y sonríe. El video se ha hecho viral.

¿CUÁLES SON LAS CANCIONES QUE TIENE SHAKIRA CONTRA PIQUÉ

Hasta el 17 de febrero, Shakira ha lanzado hasta tres canciones que contendrían indirectas contra su exnovio y Clara Chía, siendo la última la más popular y que acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas musicales.