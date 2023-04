¿Qué puede generar una canción de Shakira? ¿Podría traer algunas consecuencias? Estas y otras preguntas son las que muchas personas se han hecho, entre ellas, Gerard Piqué, el exfutbolista que fue novio de la colombiana durante 12 años. Y es que el español estuvo como invitado en el programa de Gerard Romero donde conversó sobre el contenido de las canciones de su expareja, aunque también hizo una gran reflexión al respecto. Conoce aquí lo que dijo.

En enero de 2023, Shakira lanzó el famoso tema musical “BZRP Music Sessions” junto al productor Bizarrap, donde la letra tenía algunas indirectas hacia Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

Desde aquel momento la popularidad de la colombiana incrementó y otras canciones como “Monotonía” y “TQG” (colaborando con Karol G) también se volvieron las favoritas de sus millones de fans, pues fueron calificadas como un himno de empoderamiento hacia las mujeres.

A pesar de ello, Gerard Piqué evitó pronunciarse públicamente o responder las indirectas de la madre de sus hijos; sin embargo, a finales de marzo estuvo en el programa de Gerard Romero donde habló sobre varios aspectos y, por supuesto, de las canciones de Shakira.

Shakira y Gerard Piqué cuando estaban juntos en el 2019 durante un encuentro por la Coda Davis (Foto: AFP)

LA REFLEXIÓN DE GERARD PIQUÉ SOBRE LAS CANCIONES DE SHAKIRA

Gerard Piqué no se calló nada y dio su punto de vista respecto a las indirectas que recibió él y su pareja, Clara Chía Martí, a través de las canciones de la colombiana.

“No quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef”, expresó según informó As.com.

El exfutbolista del Barcelona también lamentó que no se piense en la otra persona al momento de hacer ese tipo de canciones.

“Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío... Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, sentenció Piqué.

Gerard Piqué estuvo en el programa de Gerard Romero (Foto: Coco exiliado/Twitter)

LA FILOSOFÍA UTILIZADA POR GERARD PIQUÉ

Pero Gerard Piqué no solamente se dedicó a comentar sobre las canciones de Shakira, sino también compartió con sus seguidores algunas experiencias y filosofías de vida que siempre usa para que su salud mental no se vea afectada.

“Hay que relativizar las cosas y darle importancia a lo que de verdad importa. Me da igual lo que opine la gente. No debes preocuparte por lo que la sociedad opine sobre ti (...) Mi año pasado, si me hubiera afectado, era para tirarse de un barranco”, sentenció el español.

¿CUÁNDO INICIÓ LA RELACIÓN ENTRE SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ?

Shakira y Gerard Piqué iniciaron su romance en el 2010 en el marco de la realización del Mundial de fútbol de Sudáfrica. Por aquel entonces, la colombiana era la encargada de interpretar el tema oficial del torneo, mientras que el exdefensa del Barcelona era integrante de la selección de España.

¿CUÁNDO TERMINÓ LA RELACIÓN ENTRE AMBOS?

El romance nació en el 2010 y con el pasar del tiempo llegaron sus dos hijos: Milán y Sasha. La relación sentimental duró 12 años y a mediados de 2022 ambas celebridades anunciaron oficialmente su separación.

DATOS PERSONALES DE GERARD PIQUÉ

Nombre completo: Gerard Piqué Bernabéu

Gerard Piqué Bernabéu Fecha de nacimiento : 2 de febrero de 1987

: 2 de febrero de 1987 Edad: 35 años

35 años Lugar de nacimiento : Barcelona, España

: Barcelona, España Nacionalidad : española

: española Altura : 1,94 m (6′4′')

: 1,94 m (6′4′') Peso: 85 kg (187 lb)