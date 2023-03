A lo largo de los meses se ha comentado muchísimo sobre el tema, Shakira se ha desahogado con algunas canciones, las cuales la llevaron hasta romper varios récord Guinness, pero el otro protagonista de la historia, Gerard Piqué, siempre se mantuvo en silencio, al menos hasta ahora.

El exfutbolista del Barcelona, quien ha sido criticado muchas veces en redes sociales y medios de comunicación tras su ruptura con la colombiana, romperá su silenció y hablará de todo lo que la gente se ha venido preguntando por tanto tiempo.

Si eres uno de los interesados en conocer todo sobre los detalles de este pronunciamiento, esta nota es para ti, pues te revelaremos todo lo que necesitas saber al respecto y así no te perderás absolutamente nada sobre cada palabra que el ahora empresario dirá.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA HABLARÁ GERARD PIQUÉ?

Gerard Piqué dará una entrevista con el programa “El món a RAC1″ con el director del espacio, Jordi Basté, quien, como se sabe, es amigo del futbolista por muchos años. Esa relación cercana entre ambos habría sido el aliciente para que, por fin, se anime de hablar al respecto.

De acuerdo con la información que ha emitido la radio Rac1 y el propio comunicador, la entrevista se transmitirá en vivo desde las 9:00 horas este martes 14 de marzo, así que las personas que quieran conocer qué dirá Piqué tienen que conectarse en ese horario.

El anuncio de la entrevista a Gerard Piqué (Foto: Rac1)

¿DE QUÉ HABLARÁ GERARD PIQUÉ?

Como es evidente, el exdefensor hablará de todos los temas que se han convertido de interés internacional sobre su ruptura con Shakira y lo que gira en torno a ello. La importancia de la entrevista es tanta, pues será la primera vez que él vaya a dar su versión.

Además, también comentará sobre su nueva relación con la joven catalana Clara Chía Martí, con quien inició un nuevo noviazgo el año pasado, pero que recién fue confirmado por él en este 2023 con una foto en sus redes sociales.

“Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque a la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, dijo Basté para RTVE-Catalunya.