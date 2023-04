Tras la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, a consecuencia de una infidelidad, a la luz de los destapes y las canciones de la colombiana, la canción que la artista produjo con Bizarrap se volvió un hit mundial, y es que letra fue tan sincera como crítica. En ella, entre muchas otras cosas, la cantautora hizo mención a que el exfutbolista del Barcelona debía ejercitar el cerebro tanto como lo hace con los músculos.

Esta aseveración fue tomada como una forma subliminal de decirle al catalán que no era inteligente y criterioso. Algo que en realidad no sería cierto, no al menos en términos empresarial o de producción.

Para muestra un botón: el hoy empresario de contenidos digitales y dueño de Kosmos -lugar en donde labora su actual novia, Clara Chía Martí- sabe lo que es pasar por una aula universitaria de la envergadura de Harvard.

El ibérico está enfocado a su faceta como empresario y creador de contenido digital (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

LO QUE ESTUDIO GERARD PIQUÉ, EX DE SHAKIRA, EN HARVARD

Gerard Piqué no culminó sus estudios universitarios en Europa, pero inteligencia y visión de empresa nunca le han faltado. Así, en 2017, el español, quien aún se encontraba de pareja con la madre de sus hijos, llevó un curso en Harvard, Estados Unidos.

Específicamente, fue estudiante en el Harvard Business School de Cambridge, Massachusetts. Allí formó parte del curso “El negocio del entretenimiento, los medios de comunicación y el deporte”, durante cuatro días, cátedra que impartió la profesora Anita Elberse.

La propia docente publicó una imagen de sus alumnos en donde sobresalía Piqué. De acuerdo a la propia Elberse el objetivo de este curso es aportar educación, ideas y nuevas visiones a los ejecutivos de esos ámbitos y aspirantes a serlo.

En ese sentido, no solo Gerard ha sido uno de sus famosos estudiantes. Por su clase ha pasado gente como Pau Gasol, Chris Paul, Channing Tatum y el rapero LL Cool J. “Creo que es suficientemente inteligente como para llegar a conseguir su meta. Tiene un afilado sentido de los negocios”, aseveró la profesora Anita sobre Piqué a “La Vanguardia” a mediados de 2017.

Gerard junto a sus compañeros y la profesora Elberse (vestida completamente de negro) al medio (Foto: Anita Elberse / Instagram)

Bueno, a la luz de los resultos y con los nuevos proyectos que ha logrado organizar con éxito, como “El Mundial de Globos” y la “Kings League”, su maestra tenía razón.

¿CUÁL ES EL IQ DE GERARD PIQUÉ?

Durante una entrevista pasada a su padre, Joan Piqué, quien es también un empresario inmboliario, este aseveró que su hijo posee un coeficiente intelectual (IQ) de 140, mismo puntaje que “Shak”, su examada.