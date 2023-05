Gerard Piqué está muy enfadado. Tal y como ha revelado la periodista Lorena Vázquez el exfutbolista no tenía ni idea de que sus hijos protagonizarían el último videoclip de Shakira, ‘Acróstico’, y se habría enterado del ‘debut artístico’ de Milan y Sasha -que presumen de su talento cantando y tocando el piano en la nueva canción de su madre- al mismo tiempo que el resto de los mortales: al verlo.

Fuentes cercanas al catalán aseguran que la colombiana no le habría pedido permiso para exponer de esta manera a los pequeños y tampoco le habría comunicado sus intenciones, lo que ha causado un enorme malestar en Piqué, al que ni siquiera los niños le contaron nada durante los días que han pasado en Miami juntos recientemente, a pesar de que el videoclip se había grabado en su casa de Barcelona antes de su marcha.

Según ‘El programa de Ana Rosa’, el exfutbolista está “en shock” y no entiende que se haya utilizado la imagen de Milan y Sasha para un tema tan comercial como una canción , que se va a monetizar. Gerard cree que Shakira ha usado emocionalmente a sus hijos -ya que el videoclip representa su mudanza del que fue su hogar familiar, cerrando así una etapa y comenzando otra en la que ha borrado a Piqué de un plumazo- y ya se habría puesto en contacto con su abogado, Ramón Tamborero, para tomar cartas en el asunto.

Una información que ha ampliado ‘Ya es mediodía’, explicando que si el futbolista dejó que la cantante se llevase a los niños a Miami fue porque no quería una guerra con Shakira que ella ya había comenzado, y principalmente para proteger la intimidad de sus hijos; de ahí que le haya sentado tan mal que protagonicen el último videoclip de la colombiana y que ni siquiera se lo hayan comunicado. Algo que podría marcar un antes y un después en la tensa relación que Piqué mantiene con su ex.

A continuación puedes ver tú mismo el video oficial de la canción de Shakira “Acróstico”, publicado en la plataforma YouTube y que con 23 millones de visualizaciones ya es viral en Internet.

NUEVA CANCIÓN DE SHAKIRA: ACRÓSTICO

La cantante colombiana Shakira ha publicado este viernes 12 de mayo en todas las plataformas la canción titulada “Acróstico”, cuya letra está dedicada a sus hijos, Milan y Sasha, un nuevo tema tras la trilogía dedicada a su expareja, Gerad Piqué y la colaboración con Karol G en “TQG”.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa; Y que cuando es real no se acaba; Intenté que no me veas llorar; Que no veas mi fragilidad”, dice Shakira en la canción.

Con este tema, Shakira parece querer cerrar una etapa en su vida con mensajes de superación como se puede escuchar en el estribillo: “Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; Una sonrisa tuya es mi debilidad; Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor; Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy”.

Shakira canta junto a sus dos hijos Milán y Sasha por primera vez en el videoclip de la canción "Acróstico".

En pocos meses Shakira (Barranquilla, 1977) ha sacado al mercado temas de gran éxito como “Te felicito” junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, la primera de la trilogía de canciones dedicadas a su expareja, Gerard Piqué con quien ha tenido a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Luego llego “Monotonía”, una bachata que grabó con el puertorriqueño Ozuna y junto al productor argentino Bizarrap, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Junto a la también colombiana Karol G, Shakira publicó el tema titulado “TQG” (“Te quedó grande”), en cuya letra sus seguidores también ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente

(Con información de EuropaPress y EFE)