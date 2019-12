Gian Piero Díaz es un amoroso papá. Fuera de las cámaras de televisión que lo muestran diariamente en la conducción del reality Esto es Guerra o de las redes sociales en las que solo comparte su trabajo, el conductor cuenta en #Dilo con Jannina Bejarano, que la prioridad en su vida son sus dos pequeños hijos, Emma (7) y Mateo (3).

Para Gian Piero Díaz ser padre es un tema de vocación. Y es que, de acuerdo a sus confesiones en el programa de espectáculos de El Comercio, para el ex conductor de Combate no cualquiera puede entregarse por completo a la dedicada labor de formar a una pequeña persona con valores y con amor. De esta manera se refirió a las personas que anteponen sus preferencias a pasar más tiempo con sus hijos. “Hoy en día, el hijo te hace ver bien, pero sorry necesito tiempo para mí como mujer, como hombre, necesito tiempo para mis hobbies. Yo creo que no, el compromiso de papá es 24/7”, fue su contundente mensaje.

Incluso hizo una comparación, salvando las diferencias, con emprender un negocio. Cuando se invierte en un proyecto se suele pensar que nadie lo puede administrar mejor que uno mismo porque se trata del dinero propio. “En un niño es exactamente lo mismo. Si tú no estás metido de cabeza ahí, mañana, más tarde no puedes responsabilizar a nadie de lo que es tu hijo”, enfatizó.

Gian Piero Diaz comparte cómo vive la paternidad

En ese sentido Gian Piero no pierde el tiempo. Su prioridad siempre será pasar tiempo de calidad con sus hijos. “Por más que tenga que trabajar en San Isidro, Miraflores o irme hasta Pachacamac, siempre busco estar con ellos en la mañana. Los dejo en el colegio junto con Borka”, señala. Demostrando que su idea va mucho más allá de un discurso, resaltó que “manejo todo el día, pero el simple hecho de verlos para mi es importante. Sino ya no los veo hasta el día siguiente”

También destacó que, en su estilo para educar a sus hijos, su esposa es su principal aliada. “Lo bonito de todo es cuando como pareja piensas exactamente igual. Entiendes que la educación y los valores son importantes. Para donde empujes siempre vas a ir al mismo sitio”. Borka Bozovich, su compañera hace 18 años es profesora de educación inicial apasionada por los niños. Y sobre no descuidar la relación de pareja, Gian Piero opina que “sí es importante el tiempo como pareja, pero sí hay que entender que durante los primeros años es fundamental que le des mucho tiempo a tus hijos”, manifestó.

Emma y Mateo, sus dos amores

La unión de Gian Piero Díaz junto a su esposa Borka, decidió tener descendencia cuando el ex polizonte tenía 35 años. “Para ella (su esposa) no había nada más importante que ser mamá y para mi igual”, rememora.

Emma, su primera bendición, tiene actualmente ocho años y lleva una hermosa relación con su hermano Mateo, de solo tres años y medio. Para Piero era muy importante dejar cierto intervalo de tiempo entre las edades de sus hijos. “Era importantísimo que cada uno tenga su tiempo, su momento, su lugar dentro de su propia historia”.

Gian Piero Díaz y su esposa.

“¿Has sentido la diferencia entre tener la mujercita y el hombrecito?” le pregunta la conductora de #Dilo, Jannina Bejarano. “Si. Las mujeres son una maravilla, maduran mucho más rápido que el hombre. La mujer es en todo sentido superior al hombre en cuanto a procesos”, menciona Pipi.

Sin embargo, “Mateo es una lacra”, bromea. Y, es que su hijo varón, es de los que siempre tiene una nueva ocurrencia. “Mateo tiene una combinación que es peligrosísima. Ojo, no es malcriado, es movido, pero además es muy dulce y muy cariñoso. Entonces sabe lo que tiene y lo usa en su beneficio”, cuenta sobre su pequeño. Sin dejar de mencionar que en sus tierno tres años, “es muy gracioso, es muy divertido, tiene una relación muy bonita con la hermana, se llevan súper bien”.

Aseguró que tanto para él como para Borka, su esposa, es fundamental darles la importancia necesaria para que su relación sea de confianza. “Los tienes que hacer participar, que se sientan parte de la familia, que se sientan escuchados, que se sientan importantes”, sentenció.

Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano.