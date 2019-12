Su nombre es Borka Bozovich, es una apasionada de la educación inicial y la mujer que se enamoró de Gian Piero Díaz hace 18 años. En #Dilo con Jannina Bejarano el carismático conductor de Esto es Guerra se dio licencia para hablar de su tierna historia de amor y adentrar a sus fanáticos en ella. Hoy padres de dos hermosos hijos (Emma de 8 años y Mateo de 3 años) en una constituida familia, el también actor recuerda que su relación enfrentó muchas dificultades en el trayecto a la estabilidad.

Su historia de amor comenzó en un concierto de Christian Meier. Gian Piero Díaz había asistido con un grupo de amigos, pero al toparse con ella en el evento decidió invitarla a salir. Esa fue su primera salida y el acercamiento que desencadenaría un proyecto de vida juntos.

Era octubre del año 2001. Después de su participación en las recordadas novelas Boulevard Torbellino y Travesuras del corazón, Gian Piero había continuado su prometedora carrera en Tv Azteca, México. Compartía escenas junto a la reconocida Angélica Aragón y la actriz de la serie de Netflix, La casa de las Flores, Cecilia Suarez. Gian Piero tenía en México todas sus cosas, un carro y muchos planes.

Pero cuando conoció a Borka decidió dejarlo todo y lanzarse a la piscina para quedarse junto a ella. “En diciembre me llaman para regresar a México porque dentro del contrato habían quedado pendientes unas horas de trabajo. Al final nunca las completé”, recuerda con una enorme sonrisa que sentencia su alegría por la decisión que cambió su destino.

En nuestro país no faltaron las dificultades. “Laboralmente fue la peor etapa de mi vida”, recuerda. Luego de rechazar la propuesta en México, hizo el intento por reinsertarse en la televisión nacional tocando muchas puertas. “Era la angustia de esperar una llamada de teléfono, de saber si el casting funcionó o no”, confiesa. Incluso, por su experiencia en el extranjero, tentó probarse en Miami sin éxito, pero a pesar de todos los desencantos siempre estuvo apoyándolo Borka, la mujer de su vida.

“Lo más importante de la relación que tengo con Borka es que hemos pasado todo. Cosas buenas, cosas más o menos, cosas malas. Tener y no tener”, es la declaración que resume el matrimonio del ex conductor de Combate. En medio de la fuerte crisis sin trabajo que vivía el popular Pipi, a veces, no tenían forma de comunicarse. “No tenía una china para llamarla por teléfono”, afirma. Sin embargo, en medio de las dificultades decidieron sellar su amor uniéndose en matrimonio.

Gian Piero Díaz y su historia de amor junto a Borka

¡Le propuso matrimonio a los dos meses de relación!

Lo que para Gian Piero Díaz fue un viaje a Perú por Semana Santa, no solo terminó en encontrar al amor de su vida, sino también en tomar la importante decisión de pedirle matrimonio. A solo dos meses de empezar su relación, en diciembre, le pidió que se convierta en su esposa.

Gian Piero Díaz y su esposa Borka.

“La pedida fue algo muy nuestro”, recuerda Díaz. Él tenía 25 años y ella apenas 21. Por la situación laboral que Pipi enfrentaba en ese momento no pudo darle un anillo de compromiso real. Y, en un tierno gesto por cerrar la promesa de un amor para siempre, Gian Piero elaboró con sus propias manos, un anillo de compromiso hecho con papel bulqui. “Misiazo, pero bonito”, comenta. Años más tarde, en la pedida formal junto a la familia, le haría una réplica con un anillo real.

Al día de hoy, lo que pudo parecer una decisión apresurada en su momento, se ha convertido en la mitad de sus vidas juntos. Si bien Gian Piero mantiene en reserva a su familia, el amor por ella y sus dos pequeños hijos jamás será un secreto.

A lo largo de la reveladora entrevista, el ex compañero de Renzo Schuller contó los detalles de su polémica contratación con la producción de Esto es Guerra. Además, recreó una complicada e hilarante escena de celos junto a Jannina Bejarano, conductora de #Dilo.

