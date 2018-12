Gigi Hadid reveló cuál es su miedo más grande durante una entrevista con W Magazine

La modelo Gigi Hadid recientemente dio una entrevista a W Magazine en la que reveló cuál es su miedo más grande. Dichas declaraciones causaron un gran impacto entre sus seguidores ya que ella le teme a una situación que podría no ser de mucha importancia para algunas personas.

"Estoy bien con las arañas, las alturas, payasos y esas cosas. No tengo problema con eso, pero no me gusta salir de la ducha y que el asiento del inodoro esté abierto (...) Me gusta bajar la tapa antes de darme una ducha", contó Gigi Hadid al mencionado medio.

"No puedo creer lo que acabo de conocer. ¿Acaso tiene 'inodorofobia'? Es algo muy extraño. Es más, creo que Gigi Hadid debería ir al médico", indicó un usuario.

Hay que señalar que ella posee una legión de admiradores en las redes sociales. Motivo por el que, posiblemente, se vean más reacciones por parte de sus fanáticos en cuestión de unos pocos días.

Gigi Hadid fue una de las modelos mejor pagadas de este año, según Forbes. En la lista, la rubia figura en el séptimo peldaño con 9,5 millones de dólares. Nada mal.