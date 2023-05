Las despedidas de los realities suelen ser más dolorosa para los participantes que para el público en general, y eso lo sabe muy bien Ginés Corregüela, quien tuvo que decirle adiós a “Supervivientes 2023″. De esta forma, el famoso tiktoker gastronómico se despidió del programa de Antena 3 en medio de su controversial romance con la ibérica Yaiza Martín.

Luego de sostener el programa con sus dimes y diretes familiares, Ginés Corregüela fue eliminado de la actual edición de “Supervivientes”. Pese a ser de los personajes más polémicos de la competencia, el creador de contenido no logró imponerse en la votación del público ante Jonan y Manuel.

Fue así que el presentador Jorge Javier Vázquez lo invitó a recoger sus pertenencias y hacer sus valijas para abandonar el programa y regresar a España lo más antes posible para solucionar todos sus pendientes familiares y sentimentales.

El tiktoker español fue eliminado por decisión del público (Foto: Telecinco)

“Ginés, lo sentimos muchísimo, pero aquí finaliza tu aventura” , decía Vázquez mientras invitaba al tiktoker a abandonar las playas de Cayos Cochinos, Honduras.

GINÉS CORREGÜELA Y SU ADIÓS A “SUPERVIVIENTES 2023″

Aunque su eliminación le dejó un mal sabor de boca, Ginés no pudo ocultar sus sentimientos mientras pasaba a despedirse uno a uno de los demás miembros del programa y agradecía a todos por la confianza depositada en él.

“No tengo palabras. Me hubiera gustado quedarme, pero la paz tenía también ganas de ir a España y solucionar mi papeleta. Y nada, que estoy muy contento y que quiero dar las gracias tanto a Supervivientes como a todo el equipazo detrás de esto”, decía un sensible Ginés ante las cámaras de Antena 3.

La pareja de Yaiza Martín lo logró convencer al público (Foto: Telecinco)

Sin embargo, como bien sucede en el reality de supervivencia, todo eliminado tiene derecho a una última intervención oral que puede alterar el futuro de los concursantes que permanecen en competencia. Es así que el español no dudó en otorgarle una ventaja y un lastre a dos miembros del elenco. ¿Lograrás adivinar la última bomba de Corregüela en las playas hondureñas?

LA BOMBA DE GINÉS CORREGÜELA

Como te mencionamos líneas arriba, el concursante que resulta eliminado tiene la facultad de ayudar y perjudicar a dos participantes del programa. De esta manera, Ginés le ofreció la ventaja a Raquel Arias, pues bajo el punto de vista del tiktoker, era ella quien debía llegar a la gran final del programa. “La ventaja se la dejo a una persona que creo que se merece estar en la final por su esfuerzo”.

Ginés dejó un último bombazo antes de dejar las playas de Honduras (Foto: Telecinco)

Inmediatamente después, Ginés le dio el lastre a Asraf Bueno, con quien no poseía una buena relación el tiempo que estuvo en competencia. “Mi lastre se lo voy a dar a Asraf Beno porque es la persona con la que menos he conectado en el programa”, sentenciaba Ginés.

LA PELEA DE CORREGÜELA Y SU HIJA

A su salida del reality, el ahora exconcursante español tuvo que lidiar con uno de los momentos más emotivos durante su estancia en el programa. Jorge Javier le colocó un resumen de los sucesos más importantes que pasó en España con imágenes en primer plano de su enfrentamiento con sus hijas, Yaiza y el deluxe de su mujer.

Por ello, el nacido en Andaluz se dio tiempo para hablar con su hija Miriam, quien no se amilanó y criticó la actitud de su padre durante su periodo en “Supervivientes 2023″.

No obstante, el denominado “Rey de los bocadillos XXL” aseveró que su hija debe aceptar su felicidad. Acto seguido, Miriam comenzó a criticar a su padre por el trato que les dio a ella y su mamá.

“A priori eras un finalista, vine aquí a defenderte aun sabiendo tus cosas. No has llegado porque se han demostrado muchas injusticias, fuimos allí mamá y yo y nos dejaste como un trapo 24 horas después. Para que mamá se haya sentado en un plató imagínate la situación”, indicó Miriam a su padre.

Miriam Corregüela, al igual que su padre Ginés, se va ganando la simpatía del público (Foto: Telecinco)

De repente, la hija de Ginés señaló que Yaiza Martín no es la mujer indicada para su padre, pues no es la persona correcta para su vida. De esta manera, los ánimos parecían estar más caldeados que nunca entre ambos.

“La persona que tienes al lado no es la correcta y no te va a hacer feliz. No apoyo que lleves diez años engañando a una familia. Me has defraudado en algunos aspectos, pero te esperaré en casa para que me des las explicaciones que a día de hoy me merezco”, sentenció Miriam.