El amor y los romances parecen ser los temas centrales de las últimas ediciones de “Supervivientes”, en especial, luego del emotivo encuentro que tuvo Ginés Corregüela con su exmujer Isabel en el reality de Telecinco. No obstante, la cosa no ha quedado muy claro para los seguidores del programa, pues aún no se sabe si el Tiktoker gastronómico regresará con la madre de sus hijas o mantendrá su compromiso con Yaiza, su presunta actual pareja.

“Supervivientes 2023″, el famoso reality de Telecinco, parece haber encontrado en las relaciones personales una mina de oro que sigue dando de qué hablar en redes sociales. Y ahora, con la visita de la exmujer de Ginés Corregüela y su hija a Honduras, la audiencia no ha dejado de hablar sobre el posible triángulo amoroso que existe dentro de la producción de Mediaset.

Resulta que este domingo 2 de abril, el popular creador de contenido tuvo una grata sorpresa al recibir a su hija y su exmujer Isabel en las playas de Honduras, lugar donde se encuentran filmando el reality de concursos.

Todo empezó cuando Laura Madrueño, la presentadora del espacio de Telecinco, le presentó 3 puertas a Corregüela que significaban 3 etapas de su vida: pasado, presente y futuro. Tras elegir la primera mencionada, Ginés encontró a su expareja, con quien se fundió en un prolongado abrazo para luego soltar algunas lágrimas de por medio .

Tanta dulzura dio pie a muchas interrogantes, por lo que Ion Aramendi decidió preguntarle a cada uno de los protagonistas de tal momento romántico qué significaba volverse a verse tras varios años. “Una felicidad muy grande”, decía Ginés ante el presentador de “Supervivientes 2023″.

El participante de "Supervivientes 2023" junto a Isabel, su exmujer (Foto: Mediaset)

Pero no solamente fue el concursante quien se refirió al emotivo suceso, pues Isabel también tuvo unas sentidas palabras hacia Corregüela. “Tenía ganas de verlo, no le había visto desde que se fue sin despedirse. Yo estaba perdida también”, revelaba.

GINES CORREGÜELA, ¿TRAICIONÓ A YAIZA MARTÍN?

De manera inmediata, el conductor les recordó a ambos las últimas palabras de Isabel antes de entrar en escena. Ginés, por su parte, deslindó cualquier posibilidad de que “tuviera pareja oficial”, pese a tener una camiseta con una dedicatoria para Yaiza Martín.

Yaiza Martín es entrenadora de fútbol y asegura que inició su relación con Ginés Corregüela después de su separación de Isabel Hurtado (Foto: Telecinco)

“No, yo conocí a una muchacha, estábamos conociéndonos y ya está”, señaló Ginés en presencia de su exmujer.

¿GINES CORREGÜELA REGRESARÁ CON ISABEL?

Pero lo más llamativo no acabó ahí, pues Madrueño decidió lanzar la pregunta que terminaría por ser tendencia en redes sociales. “Si ella te perdona, ¿seguirías con ella?”.

A lo que Ginés no dudó en contestar de ipso facto. “Si me perdona, sigo con ella. Nos conocimos con 17 años y lo he dicho: yo la he cagado y le he pedido perdón un montón de veces. Sé que es duro para ella perdonarme, pero si ella me perdona, podemos seguir igual que hemos estado 32 años juntos, otros 32 más”.

Corregüela reveló haberle sido infiel a su exesposa (Foto: Telecinco)

“Si tuviera que decidir entre Yaiza e Isabel, elegiría a Isabel. Son 32 años de matrimonio y eso no se borra en un segundo”, agregaba el Tiktoker, para luego señalar lo siguiente:“Yaiza, si me está viendo, que me perdone, pero ella está por encima de todas”.

LA RESPUESTA DE ISABEL A LA PROPUESTA DEL PARTICIPANTE DE “SUPERVIVIENTES 2023″

Luego de oír las palabras de Ginés, la exmujer del Tiktoker no pudo evitar sonreír ante cámaras, aunque no dejó bien en claro cuál sería el siguiente paso a tomar tras las declaraciones de Ginés.

“Eso tiene que ser cuando él salga y hablemos tranquilamente. No se puede decidir algo aquí tan rápido porque han pasado muchas cosas. Ya hablaremos tranquilamente”, aseveró Isabel.

LA REACCIÓN DE YAIZA AL ABRAZO DE GINÉS E ISABEL

Como era de esperarse, Yaiza no se iba a quedar callada al ver que su presunta pareja estaba planeando rehacer junto a su exmujer y madre de su hija. Por ello, la entrenadora de fútbol señaló que lo que hizó Ginés fue un acto de respeto para no herir el sentimiento de su visita.

Yaiza contempló el encuentro entre Ginés e Isabel (Foto: Telecinco)

“Eso es lo que dijo, otra cosa es lo que se haga. Sabemos todos lo que es lo cordial, lo políticamente correcto, lo que es tener unas hijas detrás para no herir sus sentimientos, lo que es estar pensando en sus padres y su familia y son un montón de cosas”, sostuvo Yaiza al ver tal encuentro.