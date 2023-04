La vida amorosa de Ginés Corregüela ha llamado la atención del público de “Supervivientes 2023″. El hombre se mostró muy enamorado de Yaiza Martín, su actual pareja. Y, aunque le había sido infiel a la madre de sus hijas en varias ocasiones, confesó que quería cambiar por su novia actual.

Sin embargo, cuando su exesposa Isabel llegó a Honduras para encontrarse con él, el participante del programa de Telecinco le pidió una nueva oportunidad. En ese sentido, dejó en claro que la prefería a ella antes que a Yaiza.

¿Quieres saber que más pasó con esta celeb de España? A continuación, te revelamos lo que ocurrió con Ginés Corregüela y cuáles fueron las duras palabras de Isabel Hurtado y Miriam sobre su relación con Yaiza Martín.

LA REACCIÓN DE YAIZA MARTÍN FRENTE A LA PROPUESTA DE GINÉS CORREGÜELA

Yaiza estaba enfadada, ya que su novio había dicho públicamente que quería volver con su ex. Por ello, cuando viajó a Honduras, le reclamó por lo sucedido: “Tienes que hablar por ti, porque haces daño si no expresas de verdad tus sentimientos. No hables por lo que puedan pensar de ti, sino por lo que quieres vivir de verdad”, afirmó.

Según su versión, lo que dijo el español no se acerca a lo que realmente siente: “Hay declaraciones de amor y hay declaraciones de intenciones. Tienes que saber la diferencia. No me decepcionaste a mí. Te decepcionaste a ti mismo, fuiste un cobarde. No fuiste valiente. No fuiste valiente en no afrontar lo que piensas de verdad”, dijo.

“Hablaste de cara a lo que todo el mundo está escuchando, al pueblo, al seguir ocultando la verdad. Mirándome a los ojos tienes que decir lo que sientes, no lo que piensas. No tienes que hacer nada por los demás, por el bien queda”, agregó.

Yaiza llegó a "Supervivientes 2023" de Telecinco (Foto: Yaiza Martín / Instagram)

¿QUÉ LE DIJO GINÉS CORREGÜELA A YAIZA MARTÍN?

Luego de este intenso encuentro, y para sorpresa de algunos espectadores, Ginés se contradijo y aclaró a quién le pertenecía su corazón realmente: “Solo la quiero a ella (Yaiza) y aquí me planto”, puntualizó.

Tras la salida de Gema Aldón, Yaiza se convirtió en la nueva participante del reality de Telecinco. Por lo que ahora podremos ser testigos del desarrollo de su romance.

Ginés Corregüela y Yaiza Martín se dan un beso en "Supervivientes 2023" (Foto: Telecinco)

LAS DURAS PALABRAS DE ISABEL Y MIRIAM SOBRE ESTA RELACIÓN

Evidentemente, Isabel Hurtado y su hija Miriam se mostraron decepcionadas por la actitud de Ginés. Al llegar a España, la más joven manifestó: “Daré la cara por mi familia, pero por él no la doy más. El show termina aquí para mí... Mi padre lo que ha hecho es de cobarde y cerdo. Me da vergüenza”.

Isabel, por su parte, dijo que estaba cansada de este espectáculo y señaló: “Se han juntado un payaso con otra payasa (...) No le iba a dar una oportunidad (a Ginés) porque conmigo tenía todo perdido. Le fui a ver porque estaba triste”, explicó.

Solo el tiempo dirá cuál será el nuevo capítulo en esta historia. Pues, al parecer, no tiene cuándo acabar.